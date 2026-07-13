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Serasa Serasa e Caixa se unem para facilitar negociação de 1,8 milhão de clientes Parceria inédita leva débitos da Caixa à maior plataforma de quitação de débitos do país, com descontos de até 90%

A Serasa passou a disponibilizar, pela primeira vez, ofertas de renegociação de dívidas da Caixa em sua plataforma digital. Com a parceria inédita, mais de 1,8 milhão de consumidores poderão negociar débitos diretamente pelo Serasa Limpa Nome, reunindo todo o processo de regularização financeira em um único ambiente.

Nesta etapa inicial, estarão disponíveis para negociação dívidas referentes a contratos de crédito comercial. De acordo com a Serasa, os descontos podem chegar a 90%, conforme o perfil e as condições de cada débito.

Segundo a diretora da Serasa, Aline Maciel, a iniciativa amplia as oportunidades para que consumidores regularizem sua situação financeira com condições mais acessíveis.

"A Serasa pode beneficiar mais de 1,8 milhão de consumidores, que passam a encontrar condições reais de negociação, além de um ecossistema completo que auxilia na reorganização da vida financeira como um todo", afirma.

Além da renegociação de dívidas, a plataforma oferece ferramentas para auxiliar na organização financeira dos usuários. Entre os serviços disponíveis estão a consulta ao score de crédito, o acompanhamento da situação financeira, a visualização de ofertas de negociação e o acesso ao Serasa Ensina, plataforma gratuita com conteúdos sobre educação financeira, planejamento do orçamento e gestão das finanças pessoais.

Como negociar uma dívida

O procedimento é simples e pode ser feito pelo site ou aplicativo da plataforma. O consumidor deve acessar o Serasa Limpa Nome, fazer login com CPF e senha — ou realizar um cadastro, caso ainda não tenha conta — e verificar se há ofertas disponíveis em seu nome. Em seguida, basta selecionar a proposta da Caixa, escolher a forma de pagamento e concluir o acordo.

Após a quitação, a Caixa tem prazo de até cinco dias úteis para comunicar o pagamento à Serasa e providenciar a retirada da negativação do CPF.

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