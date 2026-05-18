A- A+

Finanças Serasa e Correios ampliam negociação de dívidas do Novo Desenrola Brasil Consumidores poderão negociar dívidas com descontos de até 90% em mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país.

Leia também

• Desenrola Brasil 2.0: Serasa e Correios firmam parceria para ampliar negociações de dívidas

• Cinco em cada dez brasileiros adultos estão inadimplentes no Brasil, aponta Serasa

A Serasa firmou uma parceria com os Correios para ampliar o acesso da população às negociações do programa Novo Desenrola Brasil. Com a iniciativa, consumidores poderão renegociar dívidas presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país.

A ação reúne mais de 7,7 milhões de dívidas disponíveis para negociação no ecossistema da Serasa, com descontos que podem chegar a 90%. A proposta é facilitar o acesso às condições especiais de renegociação, principalmente para pessoas que enfrentam dificuldades com canais digitais ou preferem atendimento presencial.

Segundo a diretora da Serasa, Aline Maciel, a parceria busca democratizar o acesso às negociações financeiras. Ela destaca que muitos consumidores ainda encontram obstáculos para regularizar suas pendências, seja por insegurança, falta de acesso à internet ou dificuldade de compreender as opções disponíveis.

Com ampla presença nacional, os Correios passam a atuar como ponto de apoio para cidadãos interessados em reorganizar a vida financeira e recuperar o acesso ao crédito. O presidente da estatal, Emmanoel Rondon, afirmou que a parceria reforça o compromisso da instituição com a inclusão e a ampliação do acesso a serviços essenciais.

A iniciativa ocorre em um cenário de crescimento da inadimplência no Brasil. De acordo com levantamento da Serasa, o país atingiu em abril a marca de 83,3 milhões de pessoas inadimplentes, número que representa mais da metade da população adulta brasileira. Ao todo, são 342 milhões de dívidas negativadas, com média de R$ 6,8 mil por consumidor.

Os débitos ligados a bancos e cartões de crédito concentram a maior parte das pendências financeiras, seguidos pelas contas básicas e empresas financeiras que concedem crédito fora do sistema bancário tradicional.

Para negociar as dívidas, os consumidores podem acessar os canais digitais da Serasa, como o site Serasa Limpa Nome, o aplicativo oficial e o WhatsApp pelo número (11) 99575-2096.

Quem preferir atendimento presencial pode procurar qualquer agência dos Correios participante. Para realizar a consulta e a negociação, basta apresentar um documento oficial com foto. As condições oferecidas nas agências são as mesmas disponíveis nos canais digitais da Serasa.

Veja também