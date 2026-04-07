A- A+

Empresa Nacional Serasa Experian: agro lidera entre setores com mais empresas sob recuperação judicial Prestadores de serviços, que eram os líderes em 2024, fecharam 2025 com 30% (739)

O segmento de agropecuária teve o maior número de empresas envolvidas em processos de recuperação judicial em 2025, segundo informações divulgadas pela Serasa Experian. O setor concentrou 30,1% (743) dos CNPJs que buscaram pela recuperação judicial.

Os prestadores de serviços, que eram os líderes em 2024, fecharam 2025 com 30% (739). Em seguida, vieram comércio (21,7%; 535 CNPJs) e indústria (18,2%; 449 CNPJs).

Segundo a Serasa Experian, a distribuição dos pedidos reflete desafios distintos enfrentados pelos setores da economia, influenciados por fatores como custo de crédito, dinâmica de demanda e estrutura de endividamento das empresas.

"A agropecuária opera sob um conjunto de riscos climáticos e biológicos como, estiagens, excesso de chuva, geadas, pragas e doenças", disse a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, em nota.

"A isso se somam choques de preços de commodities, insumos dolarizados como, fertilizantes e defensivos, exposição cambial e um ciclo financeiro mais longo de safra-entressafra, que amplifica a volatilidade de receita e caixa. Em cenários adversos, esses fatores comprimem margens e capacidade de pagamento ao longo de toda a cadeia, do produtor à armazenagem, logística, agroindústria e tradings, elevando a necessidade de renegociação de passivos e tornando a recuperação judicial um instrumento para preservar operação e emprego", acrescentou.

Veja também