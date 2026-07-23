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Serasa Serasa Experian investe R$ 750 mil para acelerar startups voltadas à saúde financeira Com mentoria e equity free, nova edição do Impulsiona Startups busca soluções que promovam educação financeira, combatam fraude e gerem renda para informais

A Serasa Experian está com inscrições abertas para a terceira edição do Impulsiona Startups, programa de inovação aberta voltado a empresas que desenvolvem soluções para melhorar a saúde financeira da população brasileira. Ao todo, serão destinados mais de R$ 750 mil em investimentos equity free — modalidade em que a empresa investidora não adquire participação societária nas startups.

Nesta edição, o programa busca negócios com soluções nas áreas de educação financeira, prevenção a fraudes para consumidores e geração de renda para trabalhadores informais. Além do aporte financeiro, as startups selecionadas terão acesso a mentorias, workshops, conexões com especialistas e ferramentas da Serasa Experian para apoiar o desenvolvimento de seus projetos.

Segundo Paulo Gustavo Gomes, head de Sustentabilidade da Serasa Experian, o objetivo é fortalecer negócios capazes de ampliar o impacto social por meio da inovação.

"Startups geralmente enfrentam dificuldades para crescer por falta de apoio. Nosso papel é contribuir para que essas empresas consigam escalar soluções que ajudem a melhorar a saúde financeira dos brasileiros. Nas edições anteriores, as iniciativas aceleradas já impactaram mais de 1,3 milhão de pessoas", afirmou.

Ao todo, oito startups serão selecionadas para uma jornada de aceleração de sete meses. Na primeira etapa, cada empresa receberá um aporte inicial de R$ 30 mil, além de um diagnóstico do negócio, mentorias com executivos da Serasa Experian e da ACE Cortex, workshops e acesso gratuito às soluções da companhia para o desenvolvimento de protótipos.

Na segunda fase, seis startups seguirão no programa. Elas continuarão recebendo mentorias e desenvolverão seus protótipos até o Demoday, evento em que apresentarão os resultados alcançados. Nessa etapa será distribuído um novo investimento, totalizando R$ 525 mil, dividido entre as participantes conforme o desempenho no ranking final.

Outro diferencial desta edição é que até 12 startups classificadas para o Pitch Day poderão acessar benefícios estimados em até R$ 2 milhões, oferecidos por parceiros da ACE Cortex. Entre eles estão créditos em nuvem, ferramentas de gestão, suporte especializado e acesso a plataformas voltadas ao crescimento dos negócios.

Para Milena Fonseca, sócia e CEO da ACE Cortex, iniciativas como o Impulsiona Startups ajudam empresas de impacto social a superar desafios e ampliar seu alcance.

"As startups que unem inovação e propósito enfrentam grandes desafios para crescer. Programas como esse fortalecem essas iniciativas e mostram que é possível transformar realidades por meio do empreendedorismo", destaca.

As inscrições seguem abertas até 31 de agosto de 2025. Podem participar startups formalizadas e sediadas no Brasil, com pelo menos dois anos de faturamento, clientes ativos, operação em fase de validação ou tração, foco no mercado B2C e soluções alinhadas aos temas da edição.

O programa terá duração de outubro de 2025 a abril de 2026.

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