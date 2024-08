Serasa faz mutirão de renegociação de dívidas de universitários e promete desconto de até 95%

A- A+

Em parceria com 59 instituições de ensino superior, a Serasa abriu um mutirão para renegociação de dívidas de universitários que promete dar desconto de até 95% no valor total devido. Segundo a empresa, cerca de 2 milhões de estudantes devem de R$ 1.000 a R$ 5.000, em média.

O prazo de adesão da renegociação depende de cada instituição de ensino. Essas informações podem ser consultadas no momento em que o universitário for fazer a renegociação.

Uma pesquisa realizada pela Serasa indica que mais da metade dos estudantes entrevistados (52%) tiveram que trancar os cursos por não conseguir pagar as mensalidades em dia.

Do total dos devedores, 42% querem regularizar as dívidas para poder voltar a estudar. Outros 37% pretendem apenas limpar o nome e 13% pretendem negociar para voltar a ter crédito no mercado.

Quase um terço dos universitários (27%) acumulou dívidas por terem ficado desempregados. Outros 22% pararam de pagar as mensalidades para poder priorizar outras contas e 12% tiveram redução de renda. A maior parte dos 2 milhões de universitários com dívidas é de São Paulo, que reúne 428.669 pessoas nessa situação.

Além do mutirão para universitários, a Serasa também oferece renegociações de dívidas com até 90% de desconto por meio da plataforma Serasa Limpa Nome. São cerca de 700 empresas dispostas a negociar.

Planejamento

Antes de renegociar dívidas, a recomendação de especialistas é que a pessoa faça um planejamento, organizando o orçamento familiar.

Para isso, é preciso calcular os rendimentos (salário e outras fontes de renda) e listar tudo o que deve, tanto de contas fixas (aluguel, luz, água, telefone, plano de saúde e outras) como das variáveis (gastos em supermercados, feiras, entre outros).

Após feitos os cálculos, é possível ter uma maior noção do quanto quem está inadimplente consegue pagar em uma eventual renegociação. Esse valor não deve interferir em outras contas, para não prejudicar o orçamento familiar.

Com essas informações em mãos, o indivíduo então pode pesquisar o seu CPF, descobrir o valor atual da dívida e os descontos e condições oferecidos, e avaliar se a renegociação vale a pena para ele.

Como renegociar?

Há três formas de fazer a renegociação de dívidas de universitários: pelo site do Serasa Limpa Nome, pelos aplicativos da Serasa, disponíveis nas lojas Google Play (Android) e App Store (Apple); e pelo WhatsApp 11 99575-2096.

Veja a seguir o passo a passo para fazer a renegociação em cada uma das plataformas.

Site

- Acesse o endereço do Serasa Limpa Nome;

- Clique em consultar dívida;

- Se já tiver login, inclua o CPF e senha e, se não tiver, faça o cadastro;

- Ao entrar no sistema com login e senha, irá aparecer as ofertas disponíveis para renegociação;

- Escolha a melhor opção, número de parcelas e forma de pagamento (Pix, boleto, entre outros);

- Revise os dados, e, se estiverem corretos, clique em "Declaro que li e concordo com os termos e condições";

- Para finalizar, clique em "concluir acordo".

Aplicativo

- Vá até a loja de aplicativos de seu smartphone, Google Play (Android) ou App Store (Apple), e procure pelo aplicativo da Serasa;

- Faça o download em seu celular;

- Se já tiver login, inclua o CPF e senha e, se não tiver, faça o cadastro;

- Ao entrar no sistema com login e senha, irá aparecer as ofertas disponíveis para renegociação;

- Escolha a melhor opção, número de parcelas e forma de pagamento (Pix, boleto, entre outros);

- Revise os dados, e, se estiverem corretos, clique em "Declaro que li e concordo com os termos e condições";

- Para finalizar, clique em "concluir acordo".

WhatsApp

- Salve o contato de WatsApp da Serasa no seu celular - o número é o (11) 99575-2096;

- Envie uma mensagem (pode ser um oi, bom dia, entre outros);

- Ao ser acionado, o bot apresentará três opções: escolha "renegociar dívida";

- Digite o CPF sem espaços e nem pontuação;

- Em seguida, digite a data de nascimento também sem pontuação e nem barras, somente números;

- Irá aparecer uma caixinha perguntando se os dados são de fato seus e se você se responsabiliza pela consulta deles - se for o caso, clique em sim;

- Ao verificar os dados, suas dívidas na Serasa e opções de pagamento vão aparecer na tela;

- Escolha a melhor forma de pagamento e data de vencimento dos boletos para fechar seu acordo com desconto.



Veja também

fundo de garantia FGTS distribuirá R$ 15,2 bi a trabalhadores; veja como será o cálculo