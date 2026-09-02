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NEGOCIAÇÃO Serasa oferece cupons e gera descontos para endividados A campanha é uma parceria com o Mercado Pago e segue disponível até 9 de setembro

Os brasileiros em déficit receberão desconto na dívida total caso realizem o pagamento à vista por meio do aplicativo da Serasa até 9 de setembro.

O desconto faz parte da campanha "Todo Mundo Ama Cupom em Dobro", da Serasa em parceria com o Mercado Pago. Além do desconto por meio de cupom, a campanha também oferece um benefício para compras no site do Mercado Livre.

Após fechar o acordo no Serasa Limpa Nome, utilizando o cupom de desconto, o consumidor recebe outro cupom para usar em compras no Mercado Livre com o saldo em conta ou “Cofrinho Mercado Livre” como meios de pagamento.

O “Cofrinho Mercado Livre” permite guardar até R$ 2 mil com rendimento equivalente a 140% do CDI e funciona como uma opção extra de pagamento no app do Mercado Livre. O consumidor separa no Cofrinho o valor que pretende usar em uma compra futura e deixa o dinheiro rendendo até o momento de utilizá-lo, bastando selecioná-lo entre as opções de pagamento ao final da compra. Caso prefira usar o dinheiro de outra forma, pode resgatar o saldo depositado a qualquer momento, mas perde os rendimentos acumulados.

"Com o Mercado Pago, além de facilitar a negociação, conseguimos oferecer um benefício que torna esse momento mais vantajoso para o consumidor", comentou a diretora da Serasa Aline Maciel. "Aproveitando a data relevante para o varejo, conseguimos incentivar o consumidor a enxergar a negociação não como um ponto final, mas como o começo de uma nova etapa de organização financeira, com mais planejamento, equilíbrio e oportunidades para seguir em frente”, acrescentou.

“Mais do que oferecer um benefício para nossos clientes, essa ação reforça nosso compromisso em contribuir para uma vida financeira mais saudável para os brasileiros. Ao lado da Serasa, queremos ajudar a transformar o momento de negociação de dívidas em uma oportunidade de reorganização financeira, combinando a quitação com um benefício que pode ser usado no Mercado Livre. Essa é uma forma de usar a força e a sinergia do nosso ecossistema para gerar valor de maneira responsável e relevante para o consumidor”, afirmou a diretora de Growth do Mercado Pago, Livia Pozzi.

Todos os consumidores com dívidas disponíveis para negociação no Serasa Limpa Nome terão acesso aos benefícios, somando mais de 790 milhões de dívidas com cupons a serem quitadas à vista via Pix.

Até às 23h59 do dia 9 de setembro, é possível acessar as oportunidades pelo site ou aplicativo da Serasa, que reúne ofertas com diversos segmentos, como bancos, financeiras, empresas varejistas, telecomunicações, entre outros.

Passo a passo

Atualize, baixe o app ou acesse o site da Serasa;

Negocie sua dívida ativando o cupom de desconto disponível na oferta;

Pague o acordo à vista;

Receba por e-mail o aviso de que o seu cupom para compras no Mercado Livre já está disponível;

Acesse o link recebido e conclua a ativação no ambiente do Mercado Pago;

Acesse o saldo em conta ou o “Cofrinho Mercado Livre” para usar o cupom em sua próxima compra.

O regulamento está disponível neste link.

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