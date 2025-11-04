A- A+

Meio Ambiente Seria 'irresponsabilidade' dizer que Brasil não vai mais usar petróleo, diz Lula Foz do Amazonas Presidente afirmou que não haverá improvisação por parte da Petrobras na exploração de óleo na região

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira a concessão, pelo Ibama, da licença de operação para que a Petrobras perfure um poço exploratório localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa, na Margem Equatorial brasileira. Lula disse que seria irresponsável afirmar que o Brasil não vai explorar petróleo porque o país não pode, ainda, substituir o combustível fóssil.

— Eu não quero ser líder ambiental. Nunca reivindiquei. Quero fazer as coisas que os especialistas e meu governo, as pessoas de minha confiança, dizem que tem que fazer. Seria incoerente se eu, em um ato de irresponsabilidade, dissesse que não vamos mais usar petróleo. Porque não sobreviveríamos sem isso. E poucos países estão mais próximos do que nós de sobreviver sem isso — diz Lula.

Por meio desta pesquisa exploratória, a Petrobras busca obter mais informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica e em que concentração. Não há produção de petróleo nessa fase.

Lula diz não ver contradição entre a realização da COP30 e o anúncio da licença pelo Ibama, que enfrenta ressalva de ambientalistas, mas é defendida por aliados-chave do governo, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

— Se eu fosse um líder falso e mentiroso, eu esperaria passar a COP para anunciar (a licença para a realização de estudos na Margem Equatorial). Mas, se eu fizesse isso, estaria sendo pequeno diante da importância do que significa você fazer um teste na Margem Equatorial. Temos autorização para fazer o teste. Se a gente encontrar o petróleo que se pensa que tem, vai ter que começar tudo outra vez para dar a licença — afirmou Lula a jornalistas.

O presidente concedeu uma entrevista a agências internacionais em Belém, cidade que vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima nas próximas semanas.

— Nós iremos fazer, se tiver que explorar, da forma mais cuidadosa que alguém pode fazer. Nós não vamos colocar em risco uma coisa que nós acreditamos que faz bem para a humanidade (a região Amazônica). Agora, o Brasil é um país pobre. (...) Se você tiver (petróleo), tem que saber como explorar e como evitar qualquer risco — disse Lula.

Lula voltou a dizer que a Petrobras "é a empresa mundial com a maior competência de prospecção em águas profundas do mundo" e que "os cuidados já foram tomados" para evitar eventuais desastres ambientais na região.

— Não haverá improvisação. Não é porque a gente precisa (explorar petróleo) que a gente vai fazer as coisas mal feitas, porque o prejuízo seria maior — afirmou o presidente.

O presidente também criticou discursos que defendem o fim imediato da exploração de petróleo no mundo.

— Temos gente que acha que nós não devemos explorar petróleo em lugar nenhum. Está cheio de gente que fala isso. Mas isso sim é incoerente, se você não apresenta uma alternativa. Eu acabo o petróleo e vou utilizar o quê? Temos que ter responsabilidade como chefe de Estado — disse.

Lula disse que o momento de fazer a prospecção na Margem Equatorial é agora pelo que chamou de "oportunidade tecnológica" . — Não tem muita sonda no mundo à disposição. Então nós fizemos proveito do tempo e vamos lá, deixa eu testar para ver o que é que tem e depois nós vamos saber como é que a gente vai fazer para explorar aquilo com o cuidado que temos que ter com a nossa Amazônia.

