Seria top 3: Forbes explica por que não incluiu Donald Trump no ranking de celebridades bilionárias

Ao divulgar a edição de 2025 de sua tradicional lista de bilionários, a Forbes elencou 18 celebridades que acumularam dez dígitos de fortuna no ano passado. Um nome, em especial, ficou de fora: o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Embora tenha patrimônio estimado em US$ 4,8 bilhões (o equivalente a R$ 27,5 bilhões, na cotação atual), segundo o próprio tempo real da revista americana, o republicano não se encaixou nos critérios estabelecidos para a montagem do novo rol. (Caso fosse incluído na listagem, Trump seria o terceiro mais rico, à frente de Michael Jordan e Oprah Winfrey.)

Juntos, 18 famosos somam patrimônio estimado em US$ 39 bilhões (o equivalente, na cotação atual, a R$ 223 bilhões), segundo a Forbes. Ao explicar a ausência de Trump e do ator e empreendedor Mark Cuban da lista, a revista ponderou que a definição de celebridade "nem sempre é fácil", o que a fez tomar uma decisão sobre os parâmetros para a montagem desse recorte do ranking.





"Para esta lista de Bilionários do Mundo [só de celebridades], a Forbes escolheu destacar pessoas que se tornaram famosas primeiro e depois muito ricas. Essa definição pende fortemente em favor de artistas e atletas. Não inclui aqueles que são famosos por serem ricos ou pelo sucesso de seus negócios, como Donald Trump e Mark Cuban", ressaltou a revista.

A mais rica das celebridades, segundo a Forbes, é o premiado cineasta Steven Spielberg. O diretor de "Tubarão", "E.T" e "Jurassic Park", entre outros sucessos do cinema, acumula fortuna de US$ 5,3 bilhões (R$ 30 bilhões). A revista destaca que o americano de 78 anos acumula patrimônio há décadas — entrou para a lista de bilionários em 1994 — e assim deve continuar: além dos lucros com as obras, ele negociou o recebimento perpétuo de 2% das vendas de ingressos dos parques temáticos da Universal.

Na divulgação do ranking de 2025, a Forbes ressaltou que mudanças na economia têm favorecido a ascensão de fortunas de astros do esporte e de estrelas pop. O jogador de basquete LeBron James, por exemplo, se beneficiou da alta nos valores de salários e contratos de imagem, enquanto os cantores Jay-Z e Rihanna alavancaram o patrimônio com o lançamento de marcas nos setores de moda, beleza e bebidas, entre outros.

Outros nomes de destaque da lista de famosos ricaços são Taylor Swift, que concluiu a turnê mais rentável da História do showbusiness, e Kim Kardashian, estrela de reality show que diversificou empreendimentos nos setores da moda e da beleza. Michael Jordan e Magic Johnson se unem a LeBron James nas estrelas do basquete que somaram dez dígitos na conta ao longo dos anos.

Já Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon e Bruce Springsteen foram adições notáveis do ranking de 2025, segundo a Forbes.

Veja abaixo as celebridades bilionárias em 2025:

Steven Spielberg, cineasta, US$ 5,3 bilhões

George Lucas, cineasta, US$ 5,1 bilhões

Michael Jordan, ex-jogador de basquete, US$ 3,5 bilhões

Oprah Winfrey, apresentadora e empresária, US$ 3 bilhões

Vincent McMahon, empresário do WWE, US$ 3 bilhões

Jay-Z, rapper e empresário, US$ 2,5 bilhões

Kim Kardashian, estrela de reality show e empresária, US$ 1,7 bilhão

Peter Jackson, roteirista e cineasta, US$ 1,7 bilhão

Taylor Swift, cantora e empresária, US$ 1,6 bilhão

Magic Johnson, ex-jogador de basquete, US$ 1,5 bilhão

Tyler Perry, ator e autor, US$ 1,4 bilhão

Tiger Woods, jogador de golfe, US$ 1,4 bilhão

Rihanna, cantora e empresária, US$ 1,4 bilhão

LeBron James, jogador de basquete, US$ 1,3 bilhão

Bruce Springsteen, cantor, US$ 1,2 bilhão

Dick Wolf, produtor e escritor, US$ 1,2 bilhão

Arnold Schwarzenegger, ator e político, US$ 1,1 bilhão

Jerry Seinfeld, comediante, US$ 1,1 bilhão

