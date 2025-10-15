A- A+

Serra Talhada recebe feira de caprinos e ovinos que promete movimentar mais de R$ 5 milhões

Serra Talhada sedia, até o próximo domingo (19), a 2ª Expoberro Nacional, uma feira de referência na pecuária de corte e no melhoramento genético de caprinos e ovinos do Brasil.

A expectativa é que o evento movimente mais de R$ 5 milhões em negócios, de acordo com estimativas da organização.

A Expoberro é promovida pela Prefeitura de Serra Talhada, por meio das secretarias de Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e Agricultura e Recursos Hídricos, e tem o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), além da realização da Associação Brasileira dos Criadores de Doper e White Doper (ABC Doper).

A programação acontece no Sesc Serra Talhada, onde são realizadas oficinas técnicas, julgamentos de classificação, workshops, leilões e campeonatos nacionais.

Os primeiros dias foram dedicados ao recebimento dos animais e à admissão zootécnica.

Os leilões nacionais, marcados para os dias 16, 17 e 19, devem concentrar parte significativa da movimentação financeira, com expectativa de grande participação de criadores do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

De acordo com a prefeita do município, Márcia Conrado, a Expoberro Nacional é uma vitrine do potencial econômico e produtivo do Sertão.

“Serra Talhada se consolida como um grande polo do agronegócio no Nordeste. Receber criadores e investidores de todo o Brasil é motivo de orgulho, porque mostra que o Sertão tem força, qualidade e capacidade de gerar oportunidades e movimentar a economia”, destacou.



