Economia Sertão Vivo vai destinar R$ 300 mi a Pernambuco O programa capitaneado pelo BNDES vai atender 75 mil famílias de 55 municípios do Semiárido local, com ações voltadas para uma produção agrícola mais sustentável e resiliente

O Semiárido pernambucano será contemplado com R$ 300 milhões dentro do projeto Sertão Vivo, capitaneado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A informação é da diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, que participou ontem (16) de uma das conferências da 54ª Reunião da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide) que acontece na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza.

O Sertão Vivo é uma parceria do BNDES com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida) da Organização das Nações Unidas para atender todo semiárido da região e conta com um orçamento de R$ 1,8 bilhão. “Ao todo, 55 municípios serão beneficiados e 75 mil famílias atendidas”, conta a diretora que também é ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Entre as ações previstas estão a “construção de cisternas onde elas ainda não foram implantadas, implantação de quintais produtivos que envolvem um processo de produção sustentável, beneficiando sobretudo as mulheres e restauro florestal da Caatinga que também gere renda para a população. O projeto é muito agregador e envolve vários aspectos que inclui ainda assistência técnica, benfeitorias, entre outros”, detalhou Tereza.

Ela explica que o programa quer combater a pobreza nessas comunidades, ao mesmo tempo em que garante uma produção mais sustentável e resiliente. A ex-ministra ressalta que essas comunidades já enfrentam as dificuldades em produzir em um clima árido ao longo da sua história, mas que essa situação tende a piorar com o aquecimento global. Segundo Tereza, os nove estados vão ser apoiados, mas quatro deles participaram do processo e apresentaram os melhores projetos: Pernambuco, Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. “Pernambuco foi um dos primeiros a se qualificar”, contou a diretora.

Na última quarta-feira (15), foi anunciado em Fortaleza, a aprovação de R$ 251 milhões para o Ceará. “Nossa expectativa agora é que, em junho, ter esse projeto de Pernambuco aprovado”, explica Tereza Campello – ressaltando que essa aprovação passa pela diretoria do BNDES. “Os investimentos começam o mais rápido possível. Algumas ações são mais imediatas e outros são processos mais organizados no tempo”, concluiu a representante do BNDES.

