Serviço do Banco Central que bloqueia abertura de contas atinge 1 milhão de ativações

A- A+

A ferramenta criada pelo Banco Central (BC) para impedir que criminosos abram contas bancárias em nome de terceiros chegou a 1 milhão de ativações.



O número foi divulgado nesta sexta-feira (20) pela própria autarquia. Batizado de BC Protege+, o serviço funciona como um bloqueio.



Ao ativar a proteção, o usuário informa a todos os bancos e instituições financeiras que não deseja abrir contas naquele momento e que não autoriza ser incluído como titular ou representante em contas de terceiros.



Antes de abrir qualquer conta, essas instituições são obrigadas a consultar o sistema. Se a proteção estiver ativa, a abertura é automaticamente impedida.





Segundo o BC, a medida adiciona uma camada extra de segurança ao processo de identificação e busca reduzir casos de contas criadas sem autorização — utilizadas, por exemplo, em golpes digitais ou movimentações irregulares.



BC Protege+: como acessar

A ativação é gratuita e pode ser feita e desfeita a qualquer momento. Para usar o serviço, é necessário acessar a área logada do Meu BC com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas habilitada.



Dentro da plataforma, o usuário localiza o BC Protege+ e ativa a proteção. Quem estiver cadastrado como colaborador de uma empresa no gov.br também pode ativar a proteção para o CNPJ.



Quando o usuário decide abrir uma conta ou ser incluído em uma já existente, precisa retornar ao sistema e desativar temporariamente o bloqueio. Há ainda a opção de determinar uma data de reativação automática, para evitar que a pessoa permaneça desprotegida após concluir o procedimento desejado.

Veja também