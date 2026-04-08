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irpf 2026 Serviço gratuito ajuda contribuintes a declarar imposto de renda Estão previstos auxílio no preenchimento da declaração do IRPF, regularização de CPF, orientações para contribuintes que caíram na malha fina e ajustes em declarações já enviadas

O Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) do Centro Universitário Estácio Recife está realizando atendimentos gratuitos relacionados ao Imposto de Renda das Pessoa Física (IRPF).

Os atendimentos ao público ocorrem por ordem de chegada, sempre às terças e sextas-feiras, das 9h às 14h, ao longo do período letivo 2026.1. A iniciativa faz parte das ações de extensão da Estácio Recife.



Entre os principais serviços oferecidos estão o auxílio no preenchimento da declaração do IRPF, regularização de CPF, orientações para contribuintes que caíram na malha fina e ajustes em declarações já enviadas, além de outros atendimentos relacionados ao imposto.



Para ter acesso ao serviço ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]. A Estácio Recife está localizada na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro da Madalena.

*Com informações da assessoria

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