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Pesquisa

Serviços estão 20,0% acima do nível pré-pandemia, afirma IBGE

Dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

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Serviços estão 20,0% acima do nível pré-pandemia, afirma IBGEServiços estão 20,0% acima do nível pré-pandemia, afirma IBGE - Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

Com a alta de 0,1% no volume de serviços prestados no País em fevereiro ante janeiro, o setor funcionava em patamar 20,0% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em fevereiro, os transportes operavam 20,0% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 6,5% acima do patamar de fevereiro de 2020. Os serviços de informação e comunicação estão 39,2% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,4% acima. Os serviços profissionais e administrativos estão 23,5% acima do patamar de fevereiro de 2020.

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Revisões

O IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro, de uma alta de 0,3% para uma elevação de 0,2%. A taxa de outubro ante setembro passou de aumento de 0,4% para elevação de 0,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços e foram divulgados nesta terça, 14.
 

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