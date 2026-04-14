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Pesquisa Serviços operam em patamar recorde em fevereiro de 2026, afirma IBGE Segmento de Outros serviços estava 12,5% aquém do auge de janeiro de 2012

O setor de serviços voltou a operar em fevereiro em patamar recorde, que já tinha sido alcançado em novembro de 2025, quando esteve no pico da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 5,0% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam em nível recorde em fevereiro de 2026.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 1,8% abaixo do ápice de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 3,7% aquém do recorde de março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 12,5% aquém do auge de janeiro de 2012.



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