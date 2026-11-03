A- A+

Economia Serviços, tecnologia e logística lideram alta nas contratações em Pernambuco Guia Salarial aponta áreas e cargos em alta no mercado de trabalho para 2027

Os setores de serviços, tecnologia e logística despontam como os principais motores do mercado de trabalho em Pernambuco para 2027. Levantamento do Guia Salarial da Robert Half indica que o avanço de investimentos em infraestrutura, saneamento e a consolidação do ecossistema de inovação local devem sustentar a procura por profissionais especializados nos próximos meses. Para a gerente regional da consultoria, Reiva Melo, o momento exige inteligência estratégica das corporações:

“Em 2027, as empresas em Pernambuco precisam avançar na profissionalização de suas operações, impulsionadas pela Reforma Tributária e pela modernização tecnológica. Esse cenário valoriza líderes com visão estratégica, gestão de equipes e conhecimento técnico para aprimorar a governança e os resultados do negócio”, afirmou.

A busca por contratados deve se concentrar prioritariamente nas áreas de Tecnologia e Dados, Finanças e Controladoria, Engenharia e Operações, além de Supply Chain e Logística. Com a necessidade de reorganização e ganho de eficiência corporativa, as posições de gestão estratégica e liderança assumem o topo das prioridades das empresas.

Entre os cargos permanentes mais requisitados estão os postos de CFO, Controller, Gerente de FP&A, Gerente Tributário e Gerente de Supply Chain e Logística. No segmento de projetos e consultorias temporárias, a procura recai sobre funções como Consultor de ERP, Especialista de Remuneração, Analista ou Especialista Tributário, Analista ou Engenheiro de Dados e Analista de TI.

As particularidades da economia pernambucana abrem espaço para a valorização de perfis técnicos. A forte presença do Porto Digital aliada aos aportes em logística e saneamento exige a modernização contínua das operações no estado.





Veja também