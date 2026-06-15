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Economia Servidores e aposentados de Olinda têm até quinta-feira para agendar atendimento no Santander Banco orienta beneficiários sobre abertura de contas para recebimento de salários e benefícios

Servidores municipais e aposentados de Olinda têm até a próxima quinta-feira (19) para realizar o agendamento do atendimento presencial oferecido pelo Santander para abertura de contas destinadas ao recebimento de salários e benefícios. A partir de 30 de junho, o banco passará a ser o novo responsável pela folha de pagamento da Prefeitura de Olinda.

O atendimento está sendo realizado desde o dia 21 de maio no Shopping Patteo Olinda, em Casa Caiada, e segue até o encerramento do prazo. Os interessados devem agendar previamente o atendimento e comparecer ao local de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Durante o atendimento, o banco realiza a abertura das contas necessárias para o crédito dos vencimentos, além da atualização cadastral dos servidores e aposentados. A instituição também orienta os beneficiários sobre os procedimentos para utilização dos serviços bancários.

Segundo o Santander, é recomendável que os servidores façam o download do aplicativo Santander Brasil antes da data agendada, o que pode agilizar o processo de cadastramento e acesso aos serviços oferecidos pelo banco.

Para realizar o atendimento, é necessário apresentar comprovante de residência emitido nos últimos 60 dias — preferencialmente conta de energia elétrica —, além de CPF e documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), originais e acompanhados de cópia legível.

A mudança ocorre após a contratação do Santander como novo gestor da folha de pagamento do município. Com isso, todos os servidores ativos e aposentados precisarão estar com o cadastro regularizado para garantir o recebimento dos salários e benefícios na nova instituição financeira.

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