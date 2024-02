A- A+

Ajuste no salário Servidores só terão reajuste em 2024 se houver "excedente" de arrecadação, diz ministra Pelo arcabouço fiscal há esse espaço apenas se a estimativa de arrecadação, a partir do segundo bimestre, para cumprir a meta

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, informou nesta segunda-feira (5) que o governo só vai considerar a possibilidade de ajustes nos salários de servidores se a arrecadação surpreender positivamente ao longo do ano.

Pelo arcabouço fiscal, a nova regra para as contas públicas, há esse espaço apenas se a estimativa de arrecadação, a partir do segundo bimestre, for suficiente para superar a meta de resultado primário. A meta é zerar o déficit este ano. O mercado vê rombo próximo de 0,8% do PIB.

— Se tiver isso (excedente), e achamos que não está fácil de acontecer, mas se houver, uma parte desses recursos (extras) iria para o aumento esse ano — diz Esther Dweck. — Defende da negociação, mas seria mais que 2% (de reajuste nos salários) — complementa.

