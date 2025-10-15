A- A+

Comércio Sesc comemora o Dia do Comerciário no Grande Recife Na programação, haverá música ao vivo, atividades esportivas, recreativas e de lazer

O Sesc Pernambuco irá comemorar, a partir deste sábado (18), o Dia do Comerciário. Na programação preparada pela instituição, haverá música ao vivo, atividades esportivas, recreativas e de lazer.

O evento acontece até o dia 20 de outubro nas unidades da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata Norte.

As entradas podem ser adquiridas na bilheteria das respectivas unidades, a preços populares, voltadas para comerciários, seus dependentes e o público em geral.

"Essa celebração em homenagem ao trabalhador do comércio evidencia a sua importância fundamental para a sociedade, para a economia do país e, especialmente, para a nossa instituição", destacou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em Pernambuco, Bernardo Peixoto.

No sábado (18), o Sesc Santa Rita inicia a programação a partir das 14h, com a apresentação da cantora Mari Pagodinho e a premiação dos participantes dos Jogos dos Comerciários. Os ingressos custam R$ 12 (trabalhadores do comércio e dependentes) e R$ 24 (público geral).

No mesmo dia, o Sesc Santo Amaro recebe o projeto Sesc Samba de Roda. Haverá show do grupo Quintal do DD e participações de Peu Queiroga e Gerlane Lops. As entradas estarão disponíveis no valor de R$20 (trabalhadores do Comercio e dependentes) e R$30 (público em geral).

No domingo (19), a partir das 10h, o Sesc Ler Goiana promoverá atividades recreativas, banho de piscina, show de talentos e terá a presença do grupo Pagode do Maia e da Banda Sensíveis. Comerciários e dependentes pagam R$ 10, já o público em geral, o valor é de R$ 20.

Na segunda-feira (20), data oficial do Dia do Comerciário, a agenda se estende por três unidades.

No Sesc Casa Amarela, a programação terá início às 9h com o festival de caldinhos, recreação infantil e o show da Orquestra Bregadelic. A unidade contará ainda com outras atividades ao longo do dia, no valor de R$ 9 (comerciários e dependentes) e R$ 18 (público em geral).

Em Jaboatão dos Guararapes, o Sesc Piedade também inicia suas atividades às 9h, oferecendo serviços de saúde como aferição de pressão e glicose, limpeza de pele e distribuição de vouchers para depilação (masculina e feminina).

Haverá ainda recreação infantil, banho de piscina e roda de samba com Andynho. O valor dos ingressos é de R$11 (comerciário e dependentes) e R$22 (público em geral).

Já o Sesc Ler São Lourenço da Mata, em Tiúma, funcionará das 10h às 15h com apresentações de Juninho Recomeçar e Mayara Dias, além de atividades recreativas. Na bilheteria da unidade, as entradas serão disponibilizadas por R$12 (trabalhadores do comércio e dependentes) e R$23 (público em geral).



