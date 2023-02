A- A+

Oportunidade Sesc inaugura escola inovadora em Caruaru Solenidade de abertura do equipamento de mais de R$ 12,7 milhões será nesta segunda-feira, dia 27, junto com a entrega de Título de Cidadão de Caruaru ao presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto

Localizada na Capital do Agreste e com investimento de mais de R$12,7 milhões, a nova escola do Sesc Caruaru foi inaugurada nesta segunda-feira (27), às 18h, e contou com a participação do presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, que recebe o Título de Cidadão de Caruaru, proposto pela vereadora Perpétua Dantas. A estrutura da nova unidade conta com mais de 12 salas de aula, e pretende chegar a 1060 alunos.

O espaço possui o superior a 21 mil m² de área total, sendo mais de 2,5 mil m² dedicados exclusivamente ao bloco educacional. Além das 12 salas de aula, a nova escola conta com cantina escolar, Atelier da Arte e do Brincar, Laboratório de Tecnologias Digitais, sala de idiomas, auditório e Núcleo de Apoio Psicossocial (NAPS). O espaço vai sediar ainda o Sesc Lab, com cursos voltados para Cultura Maker, fabricação digital e robótica educacional. O prédio tem playground, campo de futebol society e ambientes para operações administrativa e pedagógica.

Nos próximos três anos, a meta é atingir a marca de 1.060 alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos da Educação Complementar. Para 2023, o novo centro já inicia com vagas para 662 discentes, quantidade 15,3% superior ao quadro de 2022, quando as aulas ainda aconteciam num espaço físico menor.

A área da antiga escola, que já sedia diversos projetos, pretende aumentar o número de serviços. Ao todo, 2 mil pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, participam das atividades oferecidas no local (de forma gratuita ou a preço popular), nos espaços de academia para práticas esportivas, ginásio esportivo, minicampo de futebol, parque aquático, restaurante, galeria de artes, entre outros. O espaço é Integrante de um complexo instalado na Rua Rui Limeira Rosal S/N, bairro de Petrópolis

“Estamos vivendo um momento especial que registra nosso compromisso com a educação e formação de cidadãos, sob uma perspectiva inclusiva, moderna e em sintonia com a sociedade. É um reflexo de nossa atuação no município, onde estamos presentes há 73 anos, atuando em diversas frentes como cultura, lazer, saúde e assistência, além da própria educação”, comenta o presidente Bernardo Peixoto.

A escola ainda está com matrículas abertas da Educação Infantil (do Pré 1 ao Pré 3) e Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano. As mensalidades custam a partir de R$196,00 para dependentes de comerciários das turmas de Pré 1, 2 e 3; R$290,00 para Cartão do Empresário e R$386,00 para o público em geral. Se a turma for do 1º ao 5º ano, comerciários pagam a partir de R$220,00, Cartão do Empresário R$324,00 e público em geral R$430,00. E no contraturno, todos os estudantes têm a opção de fazer aulas de natação, dança e música por exemplo, com valores acessíveis.

Vale lembrar que a escola do Sesc é aberta à comunidade em geral, mas dependentes de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, a exemplo de quem trabalha em lojas, hospitais e hotéis, e dependentes de titulares do Cartão do Empresário, programa exclusivo para essa categoria empresarial, desfrutam de condições especiais nos valores das mensalidades.

Para os jovens e adultos que não completaram o ensino médio ou fundamental (Educação de Jovens e Adultos, EJA), não há cobrança na mensalidade e ainda há a opção de fazer o ensino médio com formação profissional em em assistente administrativo em parceira com o Senac.

Para mais informações e acesso de atividades, renovação e habilitação credencial, o Sesc-PE disponibiliza a plataforma Sesc Digital (https://cursos.sescpe.com.br/todos). Por ela, é possível conhecer o cronograma de cursos e realizar a inscrição de forma online e segura. Para acompanhar todas as informações sobre o Sesc, acesse www.sescpe.org.br.

