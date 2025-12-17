Sesc investe R$ 30 milhões em ampliação de hotel em Garanhuns

A- A+

O Serviço Social do Comércio (Sesc) iniciará a expansão do Hotel Sesc Garanhuns. A ordem de serviço para o início das obras será assinada nesta sexta-feira (19) pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto.

Serão investidos R$ 25,3 milhões na construção do novo bloco, além de R$ 5 milhões em mobiliários e equipamentos, totalizando R$ 30,3 milhões.



O projeto abrange um bloco com 53 apartamentos, em uma área total de 3.973 m². A obra terá um pavimento rooftop, que vai contemplar uma área de convivência, com copa e terraço externo. O prédio terá 25 vagas de estacionamento, três salas de conferência, duas salas de projeção, sala multiuso, spa/salão de beleza, banheiros e copa. A obra inclui, ainda, um espaço ecumênico.



Segundo Bernardo Peixoto, os investimentos têm o objetivo de fortalecer o turismo em Garanhuns e região. “Estamos falando de pelo menos R$ 30,3 milhões em recursos. O potencial desta cidade acolhedora é gigante, por isso todo e qualquer projeto que venha a ser implementado terá um enorme impacto econômico não só para quem vive aqui, mas também para todo o estado de Pernambuco”, afirmou.

Além da construção do novo bloco, o presidente disse que, para 2026, estão previstas as entregas de um mirante localizado em terreno vizinho ao hotel, em frente ao Centro Cultural Sesc Garanhuns, e um Centro de Educação Ambiental de Garanhuns (CEA), somando mais R$8 milhões em investimentos.



O mirante terá 12 metros de extensão, com vista para a área de preservação ambiental, estacionamento para 44 veículos, espaço verde e praça pública. Já o CEA será dedicado à sustentabilidade e educação ambiental.







