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Economia Sesc PE abre vagas para Feira Giro Criativo com cadastro online até 18 de outubro Ação integra o 6º Festival de Economia Criativa em Arcoverde e receberá propostas na internet

O Sesc Pernambuco abriu o processo seletivo de expositores para a Feira Giro Criativo, espaço de negócios que integra a programação do 6º Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste. O evento será realizado de 19 a 22 de novembro em Arcoverde, no Sertão do Estado, enquanto a feira funcionará de 20 a 22 de novembro na Praça Winston Siqueira. Para participar, os empreendedores interessados devem efetuar o cadastro até o dia 18 de outubro, exclusivamente por meio do formulário eletrônico oficial.

A oportunidade é voltada para expositores individuais (pessoas físicas maiores de 18 anos ou jurídicas com CNPJ ativo ou Carteira Nacional do Artesão), grupos de produção artesanal e entidades representativas, como associações e cooperativas. Para o custeio da infraestrutura dos estandes, a taxa de adesão varia entre R$ 300 e R$ 600, a depender da modalidade de participação.

As propostas submetidas passarão por uma curadoria técnica especializada em artesanato, design e economia criativa. Serão avaliados critérios como identidade cultural nordestina, originalidade, acabamento estético e sustentabilidade. No total, a estrutura contará com 25 estandes cobertos e equipados. A divulgação do resultado preliminar dos selecionados está prevista para o dia 23 de outubro, com a lista definitiva publicada no dia 29 do mesmo mês.

Idealizado pelo Sesc Arcoverde e integrante das ações do HUB PE Criativo, o festival tem como foco o fortalecimento do empreendedorismo e a geração de renda a partir do patrimônio cultural da região. Além da feira, o evento contará com apresentações artísticas, rodadas de negócios, oficinas e palestras no Sesc e em pontos públicos da cidade.

Para a edição de 2026, a organização projeta reunir cerca de 70 mil pessoas, impactando mais de 200 empresas e injetando aproximadamente R$ 3 milhões na economia local durante os dias de realização.

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