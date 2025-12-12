A- A+

Investimentos Sesc Pernambuco anuncia mais R$ 34,1 milhões em investimentos em Jaboatão dos Guararapes O valor se soma aos mais de R$ 24,5 milhões injetados no município em 2024, chegando a um total de R$ 58,6 milhões

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco Bernardo Peixoto lança, neste domingo (14), a segunda etapa da requalificação e expansão do Sesc Piedade.

A assinatura da Ordem de Serviços será às 11h, na unidade, e contará com a presença do prefeito de Jaboatão dos Guararapes Mano Medeiros, além de conselheiros e diretores do Sesc e secretários municipais.

A data do anúncio coincide com a comemoração dos 55 anos da unidade, localizada na orla da cidade. O investimento na construção e na aquisição de mobiliário e equipamentos deve chegar a R$ 34,1 milhões.

Com essa nova intervenção, a unidade segue avançando na modernização, inclusão e acessibilidade e ampliação de serviços. Com esta intervenção complementar, o aporte feito pelo Sesc na unidade deve alcançar R$ 58,6 milhões.

“É uma agenda que comprova a continuidade de investimentos que estamos fazendo aqui na cidade, sempre pensando na qualidade para comerciários e dependentes, mas também para toda a sociedade, que utiliza nossos espaços e outros, já consolidados que trouxemos para o público”, ressalta Peixoto.

Com início de obras agendada para o próximo mês, a nova etapa será dedicada à construção de novo bloco de 2.763,88m². Ele vai receber, no térreo, novo restaurante para atendimento a públicos internos e externos, com 122 lugares, cafeteria e lanchonete. O pavimento contará, ainda, com cozinha industrial e moderna, salas de Assistência Social e de Recreação, além da Central de Relacionamento com o Cliente.

O andar de cima será formado por salas para operações administrativas, de multiuso, de música, teatro, audiovisual e dança e studio de pilates. O pavimento superior, com privilegiada vista para o mar, contará com ambiente de convivência e para eventos diversos, teatro com 118 lugares, salão de festas, rooftop, foyer e camarim. Outro diferencial é a criação de garagem no subsolo com 40 vagas, além de outras cinco na área externa.

As novidades da segunda fase de requalificação também vai dedicar atenção exclusiva para o público infantil. O Sesc contará com um parque moderno para uso das crianças. O local terá gira-gira, cama elástica fixa, gangorra e balanço.

Investimentos

O presidente relembra que, em maio de 2024, o Sesc inaugurou 12 quadras de beach tennis, em parceria com a Prefeitura, sob o valor de R$ 500 mil. A arena, que já recebeu torneios da modalidade, funciona diariamente na orla de Candeias e disponibiliza os espaços gratuitamente para as pessoas e alunos da rede estadual.

E em novembro do ano passado, a cidade também presenciou a entrega da primeira etapa da reforma do Sesc Piedade.

Com investimento superior a R$ 24 milhões, somando obra e mobiliário, esta fase contemplou, em um projeto arquitetônico de integração com a orla, um novo parque aquático, quadra de futebol Society, guarita moderna, além de um bloco educacional robusto com laboratório e salas para aula de robótica e outra edificação, com academia de musculação moderna e salas multiuso.

Veja também