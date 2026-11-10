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CRIATIVIDADE Sesc promove Festival de Economia Criativa Na Pisada dos Cocos do Nordeste, em Arcoverde Evento atua no estímulo ao empreendedorismo, à geração de negócios e ao apoio a grupos artísticos

O Serviço Social do Comércio (Sesc) promove, de 19 a 22 de novembro, a sexta edição do Festival de Economia Criativa – Na Pisada dos Cocos do Nordeste, em Arcoverde. O evento atua no estímulo ao empreendedorismo, à geração de negócios e ao apoio a grupos artísticos.

Neste ano, a programação, que inclui shows musicais, apresentações culturais, rodas de conversa, palestras, e rodadas de negócios, estima reunir mais de 70 mil pessoas, impactar cerca de 200 empresas e movimentar mais de R$ 3 milhões no comércio e nos serviços regionais.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, afirma que o projeto demonstra o quanto a economia é impulsionada pelas manifestações culturais.

“O Festival não apenas valoriza o potencial transformador das manifestações tradicionais, mas mostra como essa força cultural impulsiona a economia, gera renda e fortalece o turismo no Sertão”, disse.

Programação

Na quinta-feira (19), às 18h30, o Vozes do Baobá se apresenta no Espaço Escadaria do Sesc, e às 20h30, no Salão de Festas, o público confere o Manacá – Samba de Coco Juremado. Da sexta-feira (20) ao domingo (22), os grupos se apresentam no Palco Memórias (Praça Winston Siqueira) e no Palco Conexões (Largo do Cecora). Na programação, o Encantos do Coco, Quebra Coco Aliança, Coco Trupé, Fulô de Barro, Coco D’Malandro, Coco Raízes de Arcoverde, Coco Eremin, Coco Pisada Segura e Coco das Irmãs Lopes.

Vozes Nacionais

Três nomes do cenário nacional têm presença confirmada no 6º Festival de Economia criativa, com shows no Palco Conexões (Largo do Cecora). A primeira atração será a paraense Gabi Amarantos, na sexta-feira (20), às 20h30. No sábado (21), quem sobe ao palco é o recifense Lenine, às 22h40. O também pernambucano Almério, natural de Altinho, fará show no domingo (22), às 21h30, encerrando a sexta edição do Festival.

Rota dos Cocos

A Vivência Rota dos Cocos é uma ação turística, na qual são realizadas visitas às sedes de alguns grupos de Samba de Coco de Arcoverde. Neste 6º Festival de Economia Criativa, turistas irão conhecer um pouco da rotina do Samba de Coco Raízes de Arcoverde, na sexta-feira (20), às 15h.

No sábado (21), às 10h30, será a vez de uma imersão na sede do Coco Fulô de Barro. O ingresso para as vivências custa R$ 60,00. Trabalhadores do comércio e dependentes, em dia com a Credencial Sesc, têm desconto e pagam R$ 30,00. A taxa dá direito ao acesso aos museus das agremiações.

Ações Literárias da BiblioSesc

A BiblioSesc, projeto de biblioteca móvel e itinerante do Sesc Brasil, que tem como objetivo incentivar o hábito da leitura e democratizar o acesso a livros, terá agenda cheia durante o 6º Festival de Economia Criativa, na Praça Winston Siqueira. Serão lançados os livros “Helô em Busca do Baobá Sagrado”, de Helô Melo, “Pedra de Baleadeira”, de Caroline Arcoverde, e “Dianimal” de Alexandre Revoredo. As sessões de contação de história serão conduzidas por Helô e Agrinez Melo, Giovana Miranda (Contos e Encontros: as andanças de uma fabulista), e Anderson Barreto (Iroko).

Exposições e Lambe-Lambe

Duas mostras de artes visuais e uma intervenção em lambe-lambe estarão presentes na programação do Festival. A exposição “Traçados”, do artista João Victor Carvalho Coelho, o Vito Jom, será exposta na Galeria de Artes Alder Júlio Ferreira Calado, no Sesc, a partir do dia 19. A abertura será às 18h. Na Praça Winston Siqueira, o público vai poder conferir a exposição “Retratos da Pisada”, do fotógrafo Kaian Alves, a partir do sábado, às 18h. A intervenção em lambe-lambe “Mulheres do Coco e do Tempo” será apresentada no muro do Cecora, nas noites dos dias 20, 21 e 22.

Papo Criativo

A economia criativa nordestina será tema de uma discussão aberta, no dia 19, às 19h30, no Teatro Geraldo Barros. O tema “Nordeste Criativo: quando a cultura popular gera desenvolvimento” terá como debatedores Maciel Salú, cantor, compositor, rabequeiro, mestre de maracatu rural e ativista da cultura popular, que carrega a herança cultural do pai, o Mestre Salustiano (1945-2008), Ana Carolina Maciel Vieira, analista de Memória Social e Patrimônio Cultural no Departamento Nacional do Sesc, e Bianka Carvalho, jornalista e repórter da TV Globo Recife.

Feira Giro Criativo

Nos dias 20 e 21, das 17h às 23h, a Praça Winston Siqueira recebe a Feira Giro Criativo. Em 25 estandes, empreendedores de Arcoverde e região irão comercializar produtos artesanais inspirados na cultura popular nordestina. O público terá a oportunidade de adquirir peças originais e de identidade, além de conhecer iniciativas que valorizam a sustentabilidade, a inovação ou o impacto social.

Rodada de Negócios

No dia 21, artistas inscritos e submetidos a uma curadoria irão participar de uma rodada de negócios, uma ação que busca promover o encontro direto entre quem produz e potenciais compradores. O objetivo é gerar negócios e expandir mercado para os empreendedores de economia criativa da região. Será às 14h, no Sesc.

Cena Gastrô

Durante o 6º Festival de Economia Criativa, a gastronomia da região ganhará espaço no Circuito Cena Gastrô. Restaurantes da cidade irão apresentar pratos inspirados na cultura nordestina, com criações exclusivas elaboradas por chefs locais, que utilizaram insumos típicos para o preparo das receitas. Participam do circuito a Arcos Gelateria Artesanal, Budega da Poesia, Pêxa Quintal, O Danado de Bom, La Sebastiana, Restaurante Tô em Casa, Sibério Lanches, Baronni Hamburgueria, Café com Arte, Cantana Restaurante, Espaço Samba de Coco Raízes de Arcoverde, O Aceiro – Cozinha de Fogo, O Matuto, Restaurante Seu Noé Sesc Arcoverde e Doce Gula.

Desfile de Moda

A moda sertaneja ganha destaque com o Desfile Vest Cena, que será realizado no dia 21, na Praça Winston Siqueira, às 20h30. Na passarela, marcas de moda autoral da irão apresentar suas coleções de roupas e acessórios que valorizam o design, o talento local e a economia criativa do Sertão pernambucano. A ação tem como objetivo de integrar artesãos, estilistas e a rede de produção cultural da região.

*Com informações da assessoria de imprensa

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