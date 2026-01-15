A- A+

Educação Sesc oferece mais de mil vagas EAD para conclusão do Ensino Médio com qualificação profissional Curso gratuito oferece formação completa e duas opções de habilitação em 16 estados, incluindo Pernambuco

O Sesc EAD EJA está oferecendo a jovens e adultos a chance de concluir gratuitamente o Ensino Médio integrado à qualificação profissional. Ao todo, mais de mil vagas estão sendo distribuídas em 16 estados brasileiros, incluindo Pernambuco.

Além da habilitação em Produção Cultural, os candidatos passam a contar com a nova opção de Assistente de Marketing e Vendas, alinhada às demandas atuais do mercado de trabalho.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 28 de janeiro pelo site www.sesc.com.br. O início das aulas está previsto para 2 de março.

“O objetivo do Sesc EAD EJA é apoiar os jovens e adultos no seu processo de transformação por meio do estudo. Com a nova habilitação profissional, queremos ampliar as possibilidades dos alunos de acesso ao mercado de trabalho. A qualificação em assistente de marketing e vendas estimula o olhar empreendedor e a criatividade como meios de geração de trabalho e renda, com atuação em diferentes contextos organizacionais e comunitários”, explicou o diretor de Programas Sociais (interino) do Departamento Nacional do Sesc, Érlei José de Araújo,

Podem participar da seleção candidatos com18 anos ou mais, com Ensino Fundamental completo e residentes nos estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

O curso tem duração de três semestres, sendo composto por conteúdo das áreas do conhecimento e da qualificação profissional disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem e encontros semanais presenciais obrigatórios nos polos em cada estado.

Na mediação do conteúdo virtual são utilizados recursos como videoaulas, quizzes, questionários, ilustrações, webconferências, podcast, entre outros.

Ao final, os alunos recebem certificado de conclusão do Ensino Médio com a qualificação profissional escolhida. O projeto é realizado em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso.

Serviço | Sesc EAD EJA

Ensino Médio a distância com qualificação profissional em Produção Cultural e Assistente de Marketing e Vendas

Pré-inscrições:até 28/01/2026

Onde se inscrever:www.sesc.com.br

Início das aulas:02/03/2026



