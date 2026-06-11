Sescap/PE empossa nova diretoria

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O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas de Pernambuco (Sescap/PE) empossou, na noite desta quinta-feira (11), a sua nova diretoria. A solenidade ocorreu no auditório do JCPM, na Zona Sul do Recife.

Na ocasião, o empresário contábil Érico Pinto foi empossado como novo presidente da Sescap/PE. Além dele, também assumiram a diretoria da entidade o vice-presidente, Cleto Siqueira, e demais integrantes da diretoria e do conselho.

No discurso, Érico Pinto destacou estar feliz em assumir a presidência da entidade e projetou honrar o mandato. A nova diretoria assume a Sescap/PE durante este quadriênio 2026-2030.

"Fico muito honrado e feliz. São quatro anos de mandato pela frente. Estamos cheios de ideias, esperança, muitas felicidades e queremos honrar essa confiança que nos foi concedida, fazendo uma gestão exitosa com o grupo grande e unido que temos. Eu tenho certeza que vamos ajudar a sociedade pernambucana e as empresas de serviço do estado", comentou Érico Pinto, que projetou fortalecer ainda mais a representatividade da entidade e ampliar sua contribuição para o desenvolvimento do setor no estado.

Transição

A solenidade também marcou a transição da gestão, conduzida até então pelo empresário contábil Christian Watanabe. Ele demonstrou otimismo com os novos diretores da entidade, especialmente na condução com a nova Reforma Tributária.

"Eu vejo que a gestão que vem vai dar continuidade no desafio da Reforma Tributária. Nesse momento de mudança, eu tenho certeza que a Sescap/PE vai ser uma mola mestre para representar os escritórios de contabilidade e as empresas de assessoria", destacou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades como a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause; o deputado federal Eduardo da Fonte; a secretária de Desenvolvimento de Pernambuco, Danielle Jar Souto; o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho; o presidente do Sistema Fenacon, Daniel Coêlho; além de outras lideranças empresariais, dirigentes de entidades de classe e profissionais da área contábil.

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