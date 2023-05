Sesc/Senac marcam atos simultâneos contra projeto de lei

A- A+

O Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) programaram para amanhã (16) atos públicos simultâneos em Pernambuco e demais estados do País em defesa das duas instituições. O evento chamado de Dia S reunirá colaboradores do Sistema Comércio, usuários, alunos e professores e terão início às 16h.

O objetivo principal dos atos é chamar a atenção para o impacto negativo e a insatisfação do Sistema Fecomércio em relação aos cortes de verbas provenientes de um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que prevê a retirada de 5% dos recursos do Sesc e do Senac para a Embratur para a promoção do Brasil como destino turístico.

No Estado, a manifestação contra o Projeto será liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio, Bernardo Peixoto. Todas as unidades do Sesc e do Senac no Estado suspenderão suas atividades às 15h, e os colaboradores sairão em passeata pelos principais pontos dos municípios onde estão localizados os equipamentos do Sistema. No Recife, a concentração será em frente à Casa do Comércio, no bairro de Santo Amaro, com destino à rua da Aurora. Nesse dia, não haverá atendimento ao público.

Segundo os dados disponibilizados pela Fecomércio, os cortes podem resultar em desemprego, diminuição da distribuição de alimentos pelo Mesa Brasil Sesc, redução de mais de 400 mil atendimentos em áreas como educação, lazer, esporte, cultura, saúde e assistência promovidos pelo Sesc Pernambuco, fechamento de três unidades educacionais do Senac e diminuição de 6.800 atendimentos, incluindo 2.600 alunos em cursos de formação profissional. Esses dados referem-se apenas a Pernambuco, onde existem 23 unidades do Sesc distribuídas em 17 municípios e mais 7 unidades do Senac que atendem a Região Metropolitana do Recife, Agreste e Sertão Pernambucano.

Além da passeata, segundo a Fecomércio, durante a manifestação, também serão coletadas assinaturas para um abaixo-assinado contra o desvio de 5% dos recursos do Sesc e do Senac para a Embratur. O abaixo-assinado já conta com 500 mil adesões e está disponível no site: https://cnc.portaldocomercio.org.br/sousescsenac.

