Sesi-PE abre inscrições para cursos de qualificação profissional

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) abriu inscrições para 300 vagas em dois cursos gratuitos voltados para a qualificação profissional.



São ofertadas 150 vagas para o curso de “Satisfação do Cliente” e outras 150 para “Habilidades para Falar em Público”. As inscrições podem ser feitas pelo site na seção “Educação Continuada” até o dia 19 de outubro ou até as vagas serem preenchidas.

Os interessados devem ter a partir de 16 anos de idade, e-mail, acesso à internet e noções básicas de internet. Após a realização da matrícula, os alunos terão 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso desejado.



Cursos

O curso “Satisfação do Cliente” irá promover o conhecimento dos estudantes com foco na satisfação do cliente e tem carga horária de 40h.



Já em “Habilidades para Falar em Público”, o objetivo é desenvolver habilidades para a apresentação de projetos no ambiente de trabalho. A carga horária é de 8h.



Após o cumprimento da carga horária do curso realizado, o aluno participará de uma avaliação na plataforma educacional e, após atingir 70 pontos ou mais no exame, receberá a Certificação de Conclusão.



