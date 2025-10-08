Qua, 08 de Outubro

08/10/2025
Qualificação

Sesi-PE abre inscrições para cursos de qualificação profissional

No total, são oferecidas 300 vagas gratuitas

Serviço Social da Indústria em Pernambuco (Sesi-PE)Serviço Social da Indústria em Pernambuco (Sesi-PE) - Foto: Sistema Fiepe/Divulgação

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) abriu inscrições para 300 vagas em dois cursos gratuitos voltados para a qualificação profissional.

São ofertadas 150 vagas para o curso de “Satisfação do Cliente” e outras 150 para “Habilidades para Falar em Público”. As inscrições podem ser feitas pelo site na seção “Educação Continuada” até o dia 19 de outubro ou até as vagas serem preenchidas.

Os interessados devem ter a partir de 16 anos de idade, e-mail, acesso à internet e noções básicas de internet. Após a realização da matrícula, os alunos terão 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso desejado.
 

Cursos
O curso “Satisfação do Cliente” irá promover o conhecimento dos estudantes com foco na satisfação do cliente e tem carga horária de 40h.

Já em “Habilidades para Falar em Público”, o objetivo é desenvolver habilidades para a apresentação de projetos no ambiente de trabalho. A carga horária é de 8h.
 
Após o cumprimento da carga horária do curso realizado, o aluno participará de uma avaliação na plataforma educacional e, após atingir 70 pontos ou mais no exame, receberá a Certificação de Conclusão.
 

