Segurança do trabalho Sesi-PE alerta para a importância da segurança no trabalho No estado o número de acidentes de trabalho aumentou 21,6% no comparativo entre 2021 e 2022

Em 2022, Pernambuco ultrapassou a marca de 15 mil acidentes de trabalho. Aumentou 21,6% em relação ao ano de 2021, de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, mantido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Entre as principais causas de acidentes com mortes nos ambientes laborais estão a queda de altura e o uso de máquinas e equipamentos de maneira inadequada. Por isso, o Sesi Pernambuco destaca a importância da campanha Abril Verde, que tem como objetivo a conscientização sobre a prevenção de acidentes de trabalho.

"É preciso priorizar a redução dessa quantidade de acidentes, sendo o único caminho a preservação da saúde dos trabalhadores, promovendo saúde e segurança no ambiente de trabalho. A prevenção pode ser realizada investindo e disponibilizando equipamentos de proteção coletivos e individuais, conforme as necessidades de cada atividade, além da interação com os colaboradores, realizando ações como palestras de sensibilização e mostrando a eles a importância da sua vida no dia a dia na empresa”, afirma o técnico de segurança do trabalho do Sesi-PE, Iran Goes.

Ele destaca que é de responsabilidade da empresa identificar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores, para que, assim, sejam realizadas ações de prevenção e controle. “É essencial manter um registro histórico para todos os trabalhadores e assumir a responsabilidade, pois, afinal de contas, não se trata de bens materiais, mas de vidas”, alerta.

Para garantir a saúde e a proteção física do trabalhador, Iran destaca que é fundamental o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para evitar exposições a doenças ocupacionais e consequências negativas gerais, em caso de acidente. “É uma obrigação do empregador fornecer gratuitamente o EPI adequado ao risco e exigir seu uso, manter esses equipamentos em boas condições, sua manutenção periódica, além de orientar e treinar os empregados quanto à utilização correta dos materiais”, pontua, salientando que as empresas precisam entender que o trabalhador é peça-chave. “Se a empresa não cuida dele, está correndo sério risco de perder a maior riqueza que tem: as pessoas”, explica.

Embora o empregador tenha essas responsabilidades, Iran pontua que o trabalhador também tem as suas obrigações dentro do contexto da segurança do trabalho. “O trabalhador deve usar o equipamento fornecido pela organização, seguir os procedimentos exigidos, comunicar a empresa quando o equipamento sofrer qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir com as determinações sobre a utilização adequada dos materiais”.

