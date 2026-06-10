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formação Sesi-PE oferece 200 vagas em oficinas gratuitas de economia criativa em cinco cidades de Pernambuco Projeto abordará diferentes técnicas artesanais e de produção criativa, como bordado, alimentos, crochê, customização de moda e artesanato

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) está com inscrições abertas para o projeto “Portas Abertas – Criar, Aprender, Fazer”, iniciativa que visa promover a formação cultural, fortalecer a economia criativa e estimular o empreendedorismo local por meio de 200 vagas para oficinas gratuitas voltadas para a comunidade.



O projeto será realizado no dia 13 de junho em cinco unidades escolares do Sesi-PE (em Escada, Belo Jardim, Recife, Goiana e Moreno), oferecendo oportunidades de qualificação para adultos interessados em desenvolver novas habilidades, gerar renda e transformar talentos em oportunidades de negócio.

Com 20 vagas por oficina, o projeto abordará diferentes técnicas artesanais e de produção criativa, como bordado, alimentos, crochê, customização de moda e artesanato. Além do conteúdo técnico, todas as atividades contarão, dentro da carga horária de quatro horas, com um módulo de empreendedorismo, orientando os participantes sobre como transformar o conhecimento adquirido em uma alternativa de geração de renda. As inscrições devem ser realizadas diretamente nas unidades do Sesi onde as oficinas serão oferecidas.

“O projeto Portas Abertas traduz o compromisso do SESI com a promoção da educação, da inclusão produtiva e do desenvolvimento social. Ao oferecer oficinas gratuitas associadas a conteúdos de empreendedorismo, nosso objetivo é melhorar o acesso à cultura, ao aprendizado e à qualificação profissional, levando até a comunidade não apenas uma habilidade, mas um caminho para o protagonismo econômico”, destaca a superintendente do SESI Pernambuco, Claudia Cartaxo, complementando que o projeto conta com o apoio do Conselho Nacional do SESI.

Oficinas por unidade:

Escada

Produção de Alimentos Artesanais (Doces)

Embalagens e Apresentação de Produtos Alimentares

Belo Jardim

Bordado Tradicional

Artesanato Utilitário Manual

Ibura (Recife)

Bordado em Fotografia

Customização de Roupas e Tecidos

Goiana

Artesanato com Identidade Local

Crochê

Moreno

Bordado Tradicional

Produção de Acessórios Artesanais

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