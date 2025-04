Sesi-PE oferece 300 vagas em dois cursos gratuitos de qualificação profissional em EAD; confira

A- A+

O Serviço Social da Indústria em Pernambuco (Sesi-PE) está com 300 vagas abertas em dois cursos gratuitos de qualificação profissional.



Das 300 vagas, 150 são para a formação “Satisfação do cliente” e outras 150 para “Habilidades para falar em público”.



Os cursos serão realizados no formato de Ensino a Distância (EAD).



Para concorrer, é necessário ter a partir de 16 anos, além de possuir e-mail, acesso e noções básicas de internet.



As inscrições devem ser feitas no site do Sesi-PE até o dia 20 de abril ou até o preenchimento das vagas.



Após a realização da matrícula, os alunos terão 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso desejado.

Entre os conteúdos abordados no curso de “Satisfação do cliente” estão conceito de cliente, necessidades e desejos, atendimento ao cliente, o que é administrar e uso das ferramentas de marketing. A formação tem carga horária de 40h.



Já em “Habilidades para falar em público”, o objetivo é desenvolver estratégias para a apresentação de projetos no ambiente de trabalho. Entre os temas abordados estão medo de falar em público, sintomas físicos e pensamentos negativos, como lidar com a ansiedade, entre outros. A carga horária é de 8h.



Após a conclusão do conteúdo, o estudante realizará uma avaliação na plataforma educacional do Sesi e, após atingir 70 pontos ou mais no exame, receberá o certificado de conclusão.

