A- A+

Cursos Sesi-PE oferece 300 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional As inscrições vão até o dia 18 de fevereiro ou até as vagas serem preenchidas

O Serviço Social da Indústria em Pernambuco (Sesi-PE) está com inscrições abertas para 300 vagas em dois cursos de qualificação profissional gratuitos e on-line: "Relacionamento Interpessoal" e "A Importância do Feedback".

As inscrições vão até o dia 18 de fevereiro ou até as vagas serem preenchidas, e podem ser realizadas no site da instituição, na seção "Educação Continuada".

Para participar do curso, é necessário ter, no mínimo, 16 anos, acesso à internet, e-mail e noções básicas de internet.

Assuntos programados

O curso "Relacionamento Interpessoal" aborda a importância das relações no ambiente de trabalho com o objetivo de torná-lo mais saudável. No conteúdo trabalhado, estão temas como o ambiente de trabalho e as relações; inteligência interpessoal; percepção: eu e o outro; comunicação; escuta; assertividade; empatia; cordialidade; ética; gestão de conflitos. A carga horáaria do curso é de 12h.

Já em “A Importância do Feedback”, o objetivo é compreender o conceito e reconhecer a importância dessa ferramenta nas relações de trabalho. Entre os assuntos tratados durante as aulas estão definição de feedback; segredo para uma boa liderança; por que a maioria das pessoas tem dificuldade em receber feedback?; por que é tão difícil dar um feedback?; quando dar feedback?; o que falar para o funcionário?; feedback como um espaço aberto. A carga horária é de 8h.

Após realizar a matrícula, o estudante tem 30 dias para terminar o curso escolhido. Concluído o curso, o aluno participará de uma avaliação na plataforma educacional e, ao atingir o mínimo de 70 pontos no exame, receberá o certificado de conclusão. Para dúvidas ou outras informações, os interessados devem entrar em contato pelo (81) 9.8151-8375 (WhatsApp) ou no e-mail [email protected].

Veja também

EMPREENDEDORISMO Governo pretende criar ''rampa de transição'' de MEIs para microempresa em 2024, diz Lula