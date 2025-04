A- A+

OPORTUNIDADE Sesi-PE oferece 300 vagas gratuitas para Educação de Jovens e Adultos As aulas estão previstas para iniciar no dia 5 de maio e acontecerão de forma online ou no modo semipresencial em duas unidade

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) está ofertando 300 vagas gratuitas para a entrada 2025.2 da Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo 100 para o Nível Fundamental e 200 para o Nível Médio.

O curso tem duração de 12 meses e é voltado para quem não completou os anos da Educação Básica em idade apropriada por qualquer motivo.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de abril (ou até as vagas serem preenchidas) pelo site https://pe.sesi.org.br ou em qualquer uma das 12 unidade do SESI Pernambuco.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 5 de maio e acontecerão de forma online ou no modo semipresencial em duas unidades: Caruaru e Vasco da Gama, no Recife.



As vagas oferecidas são destinadas para os interessados em cursar a EJA Ensino Fundamental Anos Finais, voltada para estudantes a partir de 15 anos e tenham concluído no mínimo o 5º ano do Fundamental, ou a EJA Ensino Médio, para quem tem 18 anos e concluiu o 9º ano do Fundamental.

As aulas acontecerão de duas formas: online (100% EAD) ou semipresencial (80% EAD e 20% presencial). A modalidade semipresencial, entretanto, será oferecida apenas nas unidades do Vasco da Gama e Caruaru, e o estudante precisa comparecer na escola uma vez por semana.



Diretora de Educação do SESI-PE, Mirella Barreto, destaca que, entre os diferenciais da Nova EJA do SESI, está o Reconhecimento de Saberes, que reaproveita os conhecimentos, formais ou informais, dos estudantes, o que pode reduzir o tempo e agilizar a conclusão do curso.

“Essa agilidade possibilita que o nosso estudante consiga antecipar as chances de se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, de melhorar o próprio futuro”, pontua a gestora.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: cópia do RG e CPF; cópia do comprovante de residência; histórico escolar original (ou declaração de transferência provisória); e uma autodeclaração de baixa renda (o modelo está no link das inscrições).

A via original do histórico escolar precisa ser entregue presencialmente, em qualquer unidade do SESI em Pernambuco ou enviado pelos correios para a Casa da Indústria.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo [email protected] e pelo WhatsApp (81) 98814-5391.

