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FRAUDES Sessão da CPMI do INSS prevista para esta segunda-feira é cancelada Estavam agendados os depoimentos da ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, e do presidente da Dataprev

Foi cancelada a sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre as fraudes relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que estava prevista para esta segunda-feira, 23, segundo a assessoria do presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Estavam agendados os depoimentos da ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, Martha Graeff, e do presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), Rodrigo Assumpção.

De acordo com a assessoria de Viana, Martha Graeff não foi localizada, e Assumpção foi internado.

O informe não deu mais atualizações.

As participações de Graeff e Assumpção concluiriam a agenda de oitivas da CPMI. De acordo com Viana, se não houver prorrogação da comissão, o relator dos trabalhos, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), deve submeter o seu relatório à leitura em 25 de março e à votação em 26 de março.

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