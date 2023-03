SEST SENAT oferece capacitação gratuita para profissionais do transporte

A- A+

Neste mês de março, o SEST SENAT Pernambuco está disponibilizando mais de 60 turmas de capacitação presencial. As inscrições estão abertas e os cursos são gratuitos para profissionais de transporte aéreo, aquático e terrestre. Entre as opções disponíveis para preparar o trabalhador, estão mecânica e elétrica, especializado coletivo de passageiros, noções básicas de telemetria veicular, especializado de cargas indivisíveis, especializado em produtos perigosos, oratória, especializado em emergência, logística (conceitos e aplicações), especializado escolar, noção de gestão de pneus, noções de ergonomia no transporte, formação de operador de empilhadeira, noções de atendimento pré-hospitalar. Também há qualificações na modalidade de ensino a distância.

Maiores informações sobre capacitações podem ser obtidas pelos seguintes números: (81) 2138-5100/Cabo de Santo Agostinho, (81) 2103-5150/Caruaru, (87) 3929-3850/Serra Talhada, e (87) 3866-8300/Petrolina. Na capital, também é possível acessar o endereço virtual https://www.sestsenat.org.br/unidade/recife e o telefone (81) 3141-9529. (Veja os cursos presenciais em arquivo em anexo)

Os treinamentos envolvem oito temáticas principais: saúde, logística, desenvolvimento educacional e social, gestão de negócios, tecnologia, meio ambiente, segurança e transporte. No site de cada unidade de Pernambuco, ainda é possível encontrar capacitação direcionada, por exemplo, para cobradores, mulheres que fazem transporte de cargas e jovens aprendizes.

Além das capacitações disponíveis, os usuários do SEST SENAT têm uma gama de ofertas de serviço na área de saúde, como odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição. Há serviços oferecidos também nas áreas de esporte (academia, artes marciais, basquete, capoeira, entre outros), além de lazer e cultura, com acesso à piscina, a jogos recreativos, a sessões de mini cinema, à área de churrasqueira e etc. Tudo gratuito para quem é associado como profissional de transporte. Para os dependentes desses trabalhadores, 75% dos atendimentos prestados, em média, são gratuitos.



“Destaco que o usuário pode ser de qualquer local do estado, precisando apenas apresentar a documentação exigida no ato da contração do curso. As inscrições podem ser feitas no próprio site do SEST SENAT, através do portal do cliente, e também presencialmente na unidade operacional”, disse o Supervisor do Conselho Regional de Pernambuco, Guilherme Ribeiro Albuquerque Adrião.

COMUNIDADE

Mesmo sem ser da área de transporte, qualquer pessoa pode se cadastrar no SEST SENAT na modalidade comunidade. Comunidade é para quem utiliza os serviços mediante pagamento daquele atendimento.

Serviço:

*Recife:*

(somente atendimento pelo site ou telefone)

https://www.sestsenat.org.br/unidade/recife

(81) 3141-9529

*Cabo de Santo Agostinho:*

https://www.sestsenat.org.br/unidade/cabodesantoagostinho

Rodovia PE 60, Distrito Industrial do SUAPE | Cabo de Santo Agostinho PE - 54500000

(81) 2138-5100

*Caruaru:*

https://www.sestsenat.org.br/unidade/caruaru

Avenida Frei Damião de Bozzano, Anel viário Indianopolis | Caruaru PE - 55026140

(81) 2103-5150

*Serra Talhada:*

https://www.sestsenat.org.br/unidade/serratalhada

Avenida Deputado Argemiro Pereira de Menezes Lot Poco da Cruz IVila Bela | Serra Talhada PE - 56907070

(87) 3929-3850

*Petrolina*

https://www.sestsenat.org.br/unidade/petrolina

Rua Zito de Souza Leão, Km | Petrolina PE - 56306907

(87) 3866-8300





