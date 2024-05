Sete em cada dez brasileiros com mais de 50 anos compram online pelo menos uma vez ao mês

A- A+

A internet se tornou um dos principais canais de consumo, mesmo entre os brasileiros com mais de 50 anos. Segundo o estudo “Diversa idade”, realizado pela Globo em parceria com a Gouvêa Ecosystem, 92% dos brasileiros nessa faixa etária acessam a internet, e sete em cada dez compram online ao menos uma vez no mês.

Os entrevistados apontam preços melhores, bons prazos de entrega, maior comodidade e a possibilidade de saber o que outros compradores pensam dos produtos como as maiores vantagens em comprar pela internet.

Além das compras, pessoas com mais de 50 anos também se conectam para conversar com amigos e familiares, se informar e pesquisar sobre interesses pessoais, como viagens e culinária, por exemplo. A internet se tornou tão fundamental que, de acordo com a pesquisa, sete em cada dez brasileiros com essa idade não conseguem mais imaginar viver desconectados.

As categorias de produtos mais compradas são roupas e acessórios (59%), seguidas por eletrodomésticos e utensílios (44%), produtos de beleza e cosméticos (38%), eletrônicos (37%), alimentos e bebidas (34%) e passagens aéreas, ônibus ou pacotes de turismo (24%).

A maioria dos entrevistados (72%) diz encontrar preços melhores na internet. Entre as razões para a preferência por compras online estão a comodidade (68%), a entrega em casa (65%), poder comparar preços (61%), a variedade (56%), a chance de checar as avaliações de outros compradores (42%) e a disponibilidade de informações sobre os produtos (42%).

Quanto aos canais de compra, 80% dos entrevistados costumam comprar por meio de marketplaces; 41% compram diretamente nas plataformas das marcas e 16% compram pelas redes sociais. A grande maioria faz compras por meio do celular (71%).

Um indicativo do quanto a internet foi incorporada à vida dos entrevistados é que 32% deles pediram delivery de comida online nos últimos 12 meses, enquanto 30% fizeram cursos e aulas online.

O estudo foi realizado em abril de 2024 com mil participantes entre 50 e 74 anos com acesso à Internet. A pesquisa foi apresentada em primeira mão durante a segunda edição do Digitail Conference 2024, encontro da Gouvêa Experience que discute os desafios do varejo físico e como as soluções digitais transformam este cenário. O evento acontece nos dias 22 e 23 de maio, no VillaggioJK, em São Paulo.

Veja também

Brasil Rui Costa alfineta BC e diz que governo tenta antecipar o que instituição resiste em fazer