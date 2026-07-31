A- A+

ANUÁRIO Setor de cachaça registra crescimento recorde de novos estabelecimentos em oito anos O Brasil alcançou 1.538 estabelecimentos registrados ano passado, maior crescimento da série histórica iniciada em 2018; exportações também avançaram e chegaram a 76 países

O mercado de cachaça registrou, em 2025, o maior crescimento dos últimos anos no número de estabelecimentos elaboradores registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária. Ao todo, o Brasil passou a contar com 1.538 estabelecimentos, alta de 21,5% em relação a 2024.

Trata-se do maior crescimento, tanto em termos absolutos quanto percentuais, desde o início da série histórica. No período de 2018 a 2025, o número de estabelecimentos cresceu 61,7%, passando de 951 para 1.538.

O resultado faz parte do Anuário da Cachaça 2026 (ano de referência 2025), publicado nesta sexta-feira (31). Trata-se do levantamento oficial de dados do setor, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com o Instituto Brasileira da Cachaça (Ibrac), entidade representativa do setor.

O crescimento também foi observado no número de produtos registrados, que alcançou 8.379, aumento de 16% em relação ao ano anterior. Já o número de marcas vinculadas aos registros chegou a 11.131, crescimento de 16,8%, demonstrando o dinamismo e a diversificação do setor.

Outro destaque do levantamento é a expansão territorial da atividade. Atualmente, 844 municípios brasileiros possuem pelo menos um estabelecimento elaborador de cachaça registrado, um aumento de 14,8% em comparação com 2024.

O dado evidencia o fortalecimento da cadeia produtiva em diferentes regiões do país e sua contribuição para o desenvolvimento econômico local, especialmente em municípios do interior.

Regiões

Minas Gerais permanece como o estado com maior número de estabelecimentos registrados, com 564 unidades, seguido por São Paulo (230) e Rio Grande do Sul (106). O Sudeste concentra 62,5% dos estabelecimentos do país, mas todas as regiões registraram crescimento em 2025.

O maior avanço percentual foi observado na Região Sul, que expandiu 51,4% em relação ao ano anterior. Salinas (MG) é a cidade com maior número de estabelecimentos registrados como elaboradores de cachaça, com 27.

O levantamento também mostra que 11 municípios possuem dez ou mais estabelecimentos registrados, dois a mais que 2024. As novidades na lista são Brasília e São Paulo, ambas com dez estabelecimentos cada.

Nos registros de produtos, Minas Gerais é o estado com maior número de cachaças registradas, com 2.922 produtos, o equivalente a 34,9% do total nacional. Já o Rio Grande do Norte apresenta a maior média, com 10,8 produtos registrados por estabelecimento. São 162 cachaças registradas em 15 estabelecimentos.

Em relação às marcas vinculadas aos registros de produtos, os dois estados voltam a se destacar. MG lidera em número absoluto, com 4.043 marcas, média de 7,2 por estabelecimento.

Já Rio Grande do Norte apresenta a maior média de marcas por estabelecimento registrado: 13,6 marcas por estabelecimento, de um total de 204 marcas. Vale destacar que um mesmo registro de cachaça pode contemplar mais de uma marca comercial.

Exportação e produção

O desempenho internacional da bebida também apresentou resultados positivos em relação ao ano anterior. Em 2025, as exportações alcançaram 7,96 milhões de litros, crescimento de 19,4% sobre 2024.

Em valor, as vendas externas somaram US$ 17,07 milhões, alta de 17,4%, com embarques para 76 países, igualando o maior número de destinos já registrado na série histórica, desde 2011.

Os Estados Unidos permaneceram como o principal mercado em valor, respondendo por cerca de 24% das exportações, enquanto o Paraguai liderou em volume exportado.

Embora os indicadores demonstrem uma trajetória consistente de expansão, o setor avalia que os resultados ainda estão abaixo do potencial da cachaça brasileira.

“Os dados demonstram a expansão e a resiliência de uma cadeia produtiva presente em todas as regiões do Brasil e formada majoritariamente por pequenos e médios produtores. Ao mesmo tempo, evidenciam que ainda estamos distantes do verdadeiro potencial da Cachaça, especialmente no mercado internacional", destaca o presidente do Ibrac, Vicente Bastos.

Ainda segundo ele, apesar dos avanços registrados, a exportação de cachaça, por exemplo, continua em um patamar pouco expressivo, especialmente quando consideramos o tamanho do setor e o mercado internacional de destilados. "Há ainda muito por fazer para superar os desafios de sua inserção internacional”, acrescenta.

Para ampliar essa presença, afirma Bastos, é fundamental superar desafios estruturais, entre eles a elevada carga tributária incidente e a falta de isonomia tributária no segmento de bebidas alcoólicas, fatores que comprometem a competitividade do setor.

"Esses resultados reforçam a importância de fortalecer políticas públicas e ampliar as ações de promoção, valorização e proteção da cachaça, em parceria com instituições públicas e privadas, para que esse patrimônio genuinamente brasileiro ocupe o espaço que merece no Brasil e no mundo”, completa ele.

Apesar do crescimento no número de estabelecimentos, produtos, marcas e exportações, o Anuário registra que o volume de produção declarado em 2025 foi de 234,48 milhões de litros, redução de 15,77% em relação ao ano anterior.

Veja também