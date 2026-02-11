A- A+

FINANÇAS Setor de cartões movimenta R$ 4,5 trilhões em 2025, alta de 10,1% ante 2024, mostra Abec Em 2025, houve 48,1 bilhões de transações com cartões, uma expansão de 5,4% ante 2024

As transações com cartões no Brasil movimentaram R$ 4,5 trilhões em 2025, um crescimento de 10,1% ante 2024, informou nesta quarta-feira, 11, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). A variação ficou em linha com a projeção que a entidade havia informado no começo do ano.

Entre os produtos do setor, o cartão de crédito respondeu pelo avanço mais expressivo, de 14,5%, a R$ 3,1 trilhões.

Já o valor transacionado em cartões de débito tiveram alta mais tímida, de 0,2%, a R$ 1 trilhão. Já o cartão pré-pago subiu 4,4%, a R$ 397 bilhões.

Em 2025, houve 48,1 bilhões de transações com cartões, uma expansão de 5,4% ante 2024.

4º trimestre de 2025

O setor de cartões movimentou R$ 1,2 trilhão no Brasil no quarto trimestre de 2025, segundo a Abecs. O resultado representa um crescimento de 9,3% ante igual período do ano anterior.

Mais uma vez, o cartão de crédito respondeu pelo maior valor transacionado no período, de R$ 870,9 bilhões, um avanço de 13,5% em base anual.

Na contramão, os cartões de débito recuaram 1%, a R$ 268 bilhões O cartão pré-pago subiu 4,5%, a R$ 108,5 bilhões.

Em coletiva de imprensa para apresentar o balanço do setor, presidente da Abecs, Giancarlo Greco, descreveu o desempenho como "impressionante". No entanto, nos últimos anos, houve uma mudança no perfil de consumo na temporada de compras do final do ano, de acordo com ele. "Houve uma diluição na concentração dos gastos no quarto trimestre, puxando inclusive para o final do terceiro trimestre", explicou.



