exportação Setor de frutas do Vale do São Francisco deve retomar envios pelo Porto de Suape O Pacto pelo Agro é uma iniciativa do Porto e Suape e do Governo de Pernambuco

Pernambuco deve retomar, pelo Porto de Suape, o envio de frutas produzidas no Vale do São Francisco ao mercado internacional. Em reunião nesta sexta-feira (21), o Pacto pelo Agro, parceria entre o Complexo Industrial Portuário de Suape e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, alcançou um avanço estratégico nas negociações com o setor.

Em Petrolina, no Sertão do Estado, foi firmado o protocolo de Intenções com lideranças do setor produtivo da região com o objetivo de firmar o interesse recíproco em estabelecer cooperação institucional e técnica, buscando caminhos para garantir a exportação da produção local pelo Porto de Suape. O objetivo é debater e resolver, conjuntamente, os desafios operacionais do escoamento da fruticultura pelo atracadouro pernambucano, o 6º mais porto público mais movimentado do país.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, reforçou na noite anterior, na abertura da Vinhuva Fest, no município vizinho de Lagoa Grande, o compromisso de levar para Suape a produção da fruticultura do Vale do São Francisco. Ela enfatizou, entre outras potencialidades, a logística e a infraestrutura do atracadouro pernambucano como atrativos para o escoamento da produção local para o exterior.

São signatários do protocolo, além do diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto; e do secretário de Desenvolvimento Agrário, Cícero Moraes; o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho; o presidente da Associação dos Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport), José Gualberto de Almeida (representado pelo diretor institucional, Arthur Grimaldi); e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira.

O presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho, traçou um cenário otimista. “Suape está recebendo muito investimento do Governo Raquel Lyra e nós estamos, aqui no Vale, prontos e preparados para que esse porto volte a operar nossas frutas. É justo, é digno e importante porque Pernambuco é o Estado que mais exporta frutas do Brasil. É um momento de muita animação, muito compromisso, e nós estamos muito felizes com a vinda do secretário e do diretor-presidente de Suape para fazer esse anúncio”, pontuou.

Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira, o protocolo é um símbolo da aproximação do setor com o governo e do interesse mútuo. Ele reitera que é importante fazer um trabalho com Suape para que volte a ser um player importante para o segmento. “É essencial que o porto seja nosso canal de exportação, principalmente para as novas rotas marítimas, com destino ao mercado chinês e europeu, nos dando estrutura, para que a gente tenha capacidade de chegar cada vez mais rapidamente a esses mercados”, avaliou.

Arthur Grimaldi, da Valexport, considerou o protocolo um grande avanço: “Lutamos muito por essa aproximação. Se conseguirmos exportar por Suape, vamos reduzir custos, gerar eficiência e a nossa fruta vai sofrer menos. Com esse chamamento para a safra do próximo ano, é possível fazer uma programação coincidindo com uma nova fase de Suape”.

O protocolo foi anunciado após reunião com vários empresários do segmento. Armando Bisneto fez uma exposição da competitividade do porto e apontou caminhos para destravar gargalos. “Esse protocolo significa a formalização de que a gente vai trabalhar de acordo com o que foi combinado na reunião que antecedeu a assinatura. A gente precisa dessa aproximação com os produtores porque eles entendem bem os caminhos que a gente vai percorrer para atingir o nosso objetivo”, destacou o gestor da estatal portuária.

“Sob a orientação da governadora Raquel Lyra, estamos cada vez mais próximos do setor produtivo. Este é mais um avanço na interiorização das ações, de forma proativa, e um reconhecimento da enorme contribuição do Vale do São Francisco para a nossa economia e para a geração de empregos”, enfatiza o secretário Cícero Moraes.

A presença do Pacto Pelo Agro, na Vale do São Francisco, faz parte de uma série de buscas ativas, marcada pelo diálogo e pela transparência. Armando e Cícero receberam demandas dos produtores e sinalizaram com soluções. A agenda dá sequência ao trabalho contínuo do Comitê Interinstitucional Pacto pelo Agro, que já realizou reuniões estratégicas com terminais portuários, com o setor da avicultura e com lideranças do agronegócio, incluindo a Federação da Agricultura. A intensa agenda do Pacto pelo Agro no Vale do São Francisco foi encerrada com uma visita à Fazenda Lira Agro, em Petrolina. A propriedade tem grande produção de uvas.

