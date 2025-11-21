Sáb, 22 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado22/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
exportação

Setor de frutas do Vale do São Francisco deve retomar envios pelo Porto de Suape

O Pacto pelo Agro é uma iniciativa do Porto e Suape e do Governo de Pernambuco

Reportar Erro
Setor de frutas do Vale do São Francisco deve retomar envios pelo Porto de Suape Setor de frutas do Vale do São Francisco deve retomar envios pelo Porto de Suape  - Foto: Divulgação

Pernambuco deve retomar, pelo Porto de Suape, o envio de frutas produzidas no Vale do São Francisco ao mercado internacional. Em reunião nesta sexta-feira (21), o Pacto pelo Agro, parceria entre o Complexo Industrial Portuário de Suape e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, alcançou um avanço estratégico nas negociações com o setor.

Em Petrolina, no Sertão do Estado, foi firmado o protocolo de Intenções com lideranças do setor produtivo da região com o objetivo de firmar o interesse recíproco em estabelecer cooperação institucional e técnica, buscando caminhos para garantir a exportação da produção local pelo Porto de Suape. O objetivo é debater e resolver, conjuntamente, os desafios operacionais do escoamento da fruticultura pelo atracadouro pernambucano, o 6º mais porto público mais movimentado do país. 

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, reforçou na noite anterior, na abertura da Vinhuva Fest, no município vizinho de Lagoa Grande, o compromisso de levar para Suape a produção da fruticultura do Vale do São Francisco. Ela enfatizou, entre outras potencialidades, a logística e a infraestrutura do atracadouro pernambucano como atrativos para o escoamento da produção local para o exterior.

Protocolo 

São signatários do protocolo, além do diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto; e do secretário de Desenvolvimento Agrário, Cícero Moraes;  o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho; o presidente da Associação dos Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport), José Gualberto de Almeida (representado pelo diretor institucional, Arthur Grimaldi); e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira.

O presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho, traçou um cenário otimista. “Suape está recebendo muito investimento do Governo Raquel Lyra e nós estamos, aqui no Vale, prontos e preparados para que esse porto volte a operar nossas frutas. É justo, é digno e importante porque Pernambuco é o Estado que mais exporta frutas do Brasil. É um momento de muita animação, muito compromisso, e nós estamos muito felizes com a vinda do secretário e do diretor-presidente de Suape para fazer esse anúncio”, pontuou.

Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira, o protocolo é um símbolo da aproximação do setor com o governo e do interesse mútuo. Ele reitera que é importante fazer um trabalho com Suape para que volte a ser um player importante para o segmento. “É essencial que o porto seja nosso canal de exportação, principalmente para as novas rotas marítimas, com destino ao mercado chinês e europeu, nos dando estrutura, para que a gente tenha capacidade de chegar cada vez mais rapidamente a esses mercados”, avaliou.

Arthur Grimaldi, da Valexport, considerou o protocolo um grande avanço: “Lutamos muito por essa aproximação. Se conseguirmos exportar por Suape, vamos reduzir custos, gerar eficiência e a nossa fruta vai sofrer menos. Com esse chamamento para a safra do próximo ano, é possível fazer uma programação coincidindo com uma nova fase de Suape”. 

Ação conjunta 
O protocolo foi anunciado após reunião com vários empresários do segmento. Armando Bisneto fez uma exposição da competitividade do porto e apontou caminhos para destravar gargalos. “Esse protocolo significa a formalização de que a gente vai trabalhar de acordo com o que foi combinado na reunião que antecedeu a assinatura. A gente precisa dessa aproximação com os produtores porque eles entendem bem os caminhos que a gente vai percorrer para atingir o nosso objetivo”, destacou o gestor da estatal portuária. 

“Sob a orientação da governadora Raquel Lyra, estamos cada vez mais próximos do setor produtivo. Este é mais um avanço na interiorização das ações, de forma proativa, e um reconhecimento da enorme contribuição do Vale do São Francisco para a nossa economia e para a geração de empregos”, enfatiza o secretário Cícero Moraes.

A presença do Pacto Pelo Agro, na Vale do São Francisco, faz parte de uma série de buscas ativas,  marcada pelo diálogo e pela transparência.  Armando e Cícero receberam demandas dos produtores e sinalizaram com soluções.  A agenda dá sequência ao trabalho contínuo do Comitê Interinstitucional Pacto pelo Agro, que já realizou reuniões estratégicas com terminais portuários, com o setor da avicultura e com lideranças do agronegócio, incluindo a Federação da Agricultura. A intensa agenda do Pacto pelo Agro no Vale do São Francisco foi encerrada com uma visita à Fazenda Lira Agro, em Petrolina. A propriedade tem grande produção de uvas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter