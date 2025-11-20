Sex, 21 de Novembro

TARIFAÇO

Setor de pescados fica fora da lista de exceções dos EUA e fala em "frustração"

Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 20, a ampliação da lista de isenções da tarifa de 40%

Pescados não foram contemplados na isenção tarifária pelos Estados UnidosPescados não foram contemplados na isenção tarifária pelos Estados Unidos - Foto: Freepik

A indústria de pescados ficou de fora da lista de produtos brasileiros que tiveram a tarifa adicional de 40% zerada pelos Estados Unidos e afirma "frustração com as negociações".

"Estamos obviamente felizes pelos setores que avançaram, mas frustrados por não vermos evolução e priorização do pescado pelo governo brasileiro", afirmou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), Eduardo Lobo, por meio de nota.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 20, a ampliação da lista de isenções da tarifa de 40% para incluir mais produtos agrícolas do Brasil.

A medida é retroativa, o que significa que estarão isentas todas as mercadorias retiradas de armazéns para consumo a partir de 12h01 (horário de Nova York) de 13 de novembro.

Há uma semana, Trump havia retirado a taxa recíproca de 10% sobre produtos agrícolas. Com isso, importantes produtos agrícolas brasileiros ficam isentos de taxas adicionais aos EUA.

 

 

 

