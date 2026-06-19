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seguros Setor de seguros movimenta mais de R$ 2 bilhões em Pernambuco no primeiro trimestre de 2026 Expansão foi expressiva para os seguros de vida, residenciais, de riscos de engenharia e condominiais

O mercado de seguros em Pernambuco movimentou R$ 2,075 bilhões no primeiro trimestre de 2026, com crescimento em diferentes modalidades e forte avanço em produtos voltados à proteção patrimonial e pessoal. Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o estado registou uma expansão de 29% em relação ao seguro de vida, em comparação ao mesmo período no ano passado,

Além disso, o ramo apresentou um crescimento de 40% na área de seguros de riscos de engenharia, de 18% em seguros residenciais, e de cerca de 17% nos seguros de condomínio.

Outros segmentos também mantiveram resultados positivos. O seguro de automóvel cresceu 12,5%, enquanto o seguro empresarial registrou expansão superior a 12%, acompanhando a maior preocupação de famílias e empresas com a proteção de patrimônio, renda e atividades econômicas.

Segundo o representante do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), Mário Corrêa, os números refletem um cenário de amadurecimento do mercado e de maior conscientização da população sobre a importância do seguro como instrumento de proteção financeira.

“Percebemos uma busca cada vez maior por soluções voltadas à proteção das famílias e dos negócios. O seguro deixou de ser visto apenas como uma despesa e passou a ser encarado como um instrumento de planejamento e segurança. Quando ocorre um sinistro, uma doença, um acidente ou uma perda patrimonial, é o seguro que permite a recuperação financeira das famílias e das empresas”, destaca.

Considerando os 13 estados abrangidos pelo Sindsegnne, o mercado segurador registrou crescimento de 7,9% no primeiro trimestre de 2026, desempenho superior ao observado no cenário nacional, que apresentou estabilidade no período. A arrecadação regional alcançou R$ 10,5 bilhões, o equivalente a 10% dos R$ 104 bilhões movimentados pelo setor em todo o país.

*Com informações da assessoria

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