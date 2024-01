Setor de seguros movimentou R$ 248 milhões em Pernambuco

A- A+

Em 2023, o setor de seguros movimentou cerca de R$ 248 milhões em seguros em Pernambuco. Nos últimos anos, o mercado vem apresentando um crescimento constante no Nordeste e no Brasil. Segundo os dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), a expectativa é que o setor alcance a maior taxa de crescimento da história em 2024. O percentual é de 11,7%, com uma participação de 6,2% no PIB nacional.

Até o mês de dezembro de 2023, foram arrecadados R$ 663 bilhões em todo o País - mais de R$ 60 bilhões em comparação com o valor arrecadado em 2022.

Segundo Gabriela Nóbrega, analista de desenvolvimento de negócios da Central Sicredi Nordeste, os números demonstram um grande interesse e conhecimento da população a respeito do mercado de seguros.

Conforme a CNSeg, no Brasil, o produto com maior valor de pagamento foi o Crédito e Garantia (82,2%), seguido de Responsabilidade Civil (40,9%) e Planos Tradicionais (28,6%).

Porém, essas são algumas das modalidades de seguros disponíveis no mercado. Segundo o Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste, região Nordeste irá registrar um aumento de cinco carteiras de seguros: vida, empresarial, residencial, responsabilidade civil e garantia.

“No âmbito pessoal, um seguro pode abranger diversos aspectos, como seguro de vida, seguro de saúde, seguro residencial e seguro de automóveis; já no âmbito profissional, existem seguros voltados para empresas e empreendedores, como o seguro empresarial, que protege o patrimônio da organização em caso de sinistros, e o seguro de responsabilidade civil, que cobre danos causados a terceiros durante a prestação de serviços”, diz Gabriela.

A possibilidade de aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 29/2017, que regulamenta a área e elenca mecanismos de transparência e segurança para os consumidores, a expectativa é que o setor atinja uma parcela maior da população.

“O Sicredi oferece uma vasta gama de seguros para pessoas físicas e jurídicas, como Seguro de Vida, Seguro de Automóvel, Seguro de Responsabilidade Civil, Seguro Agrícola e Rural, Seguro Viagem e muitos outros", afirma a especialista.

Veja também

LEVANTAMENTO Ebanx: 47% das transações com cartões de crédito são parceladas no Brasil