Investimento Setor de seguros pode ser oportunidade no mercado de franquias Expo Franquia Nordeste 2025 acontece de 20 a 22 de março, no Shopping RioMar, no Recife

A Usina do Seguro, referência em franquias de seguros e planos de saúde, faz sua estreia na Expo Franquia Nordeste 2025, um dos principais eventos do setor na região. Entre os dias 20 e 22 de março, das 14h às 21h, no Shopping RioMar Recife, a marca apresenta seus modelos de franquia inovadores, destacando a cultura organizacional voltada para o crescimento dos franqueados, suporte contínuo e tecnologia de ponta.Os ingressos podem ser adquiridos no local por R$20.

Os visitantes que passarem pelo estande da Usina do Seguro vão ter acesso a brindes especiais e podem conhecer as oportunidades de negócio da rede. Além disso, aqueles que assinarem a Circular de Oferta de Franquia (COF) durante o evento, vão receber um kit exclusivo de boas-vindas, além de condições diferenciadas para iniciar sua operação.

“A Expo Franquia Nordeste é uma grande vitrine para expandirmos nossa marca e nossa rede de franqueados. Queremos conectar empreendedores visionários e mostrar por que investir na Usina do Seguro é uma decisão estratégica para o futuro”, afirma Ricardo Rodrigues, CEO da Usina do Seguro.

A marca chega ao evento com grandes expectativas, buscando gerar conexões estratégicas e expandir sua rede de franquias. “Estamos muito animados com nossa estreia na Expo Franquia Nordeste. No nosso estande, os visitantes vão conhecer de perto o modelo de franquia da Usina do Seguro, um negócio acessível, lucrativo e que faz a diferença na vida das pessoas. É uma grande oportunidade para fortalecer conexões e expandir nossa marca no Nordeste e em todo o Brasil!”, destaca Ricardo.

Para quem deseja empreender no setor de seguros, a Expo Franquia Nordeste 2025 será uma oportunidade única de conhecer um modelo de negócio estruturado e promissor.

