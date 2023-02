A- A+

serviços Setor de serviços atinge patamar recorde e fecha 2022 com alta de 8,3% Desempenho da atividade no ano surpreendeu analistas. Setor de transportes impulsionou alta

O setor de serviços expandiu 3,1% em dezembro e levou o setor a encerrar o ano de 2022 com alta recorde de 8,3%. É o que revelam os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE.

O valor veio acima do esperado pelo mercado. Analistas projetavam alta de 1,1% para dezembro e um crescimento de 4% na comparação anual, segundo mediana das 26 estimativas coletadas pelo Valor Data.

Em função do ajuste sazonal, o desempenho do setor em novembro e outubro foram revisados. A estabilidade em novembro passou para uma queda de -0,4%, enquanto o recuo de -0,5% em outubro foi ajustado para -0,7%.

O setor de serviços, que reúne atividades voltadas às empresas e consumidores finais, representa 70% do PIB nacional. O desempenho da atividade no ano passado foi favorecido pela continuidade do processo reabertura econômica pós-pandemia, com normalização das atividades que dependem do contato presencial, como é o caso de salões de beleza, bares, restaurantes e outros serviços prestados às famílias.

Produção agrícola e retomada das atividades turísticas puxam alta

Não por acaso o segmento de transportes impulsionou a alta do setor no ano, com destaque para o ramo de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (13,3%), a principal influência para o resultado anual.

Para o analista da pesquisa do IBGE, Luiz Almeida, a intensificação na retomada de serviços presenciais após o período de distanciamento social ao longo de 2020 e 2021 ajuda a explicar a expansão em 2022.

O setor de transportes cresce desde 2020, mas com dinâmica diferente: inicialmente, por causa da área de logística, com alta nos serviços de entrega, em substituição às compras presenciais. Já em 2022, há a manutenção da influência do transporte de carga, puxado pela produção agrícola, mas também pela reabertura e a retomada das atividades turísticas, impactando o índice no transporte de passageiro, explica o pesquisador.

O que esperar para 2023?

O ano de 2023, porém, tende a não ser animador para o setor de serviços, na visão de analistas. Isso porque a atividade econômica como um todo tem desacelerado. Há um esgotamento do consumo em meio aos juros altos e crédito mais caro. Ainda assim, entre as três atividades que compõem o PIB (indústria, comércio e serviços), o terceiro tende a ser o último a sentir esses efeitos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE caiu 2,7 pontos em janeiro, para 89,5 pontos, ficando no menor nível desde fevereiro de 2022, quando estava em 89,2 pontos.

O cenário para os próximos meses não parece ser facilmente revertido dado que as questões macroeconômicas envolvidas nessa desaceleração devem permanecer por algum tempo. A cautela dos empresários é percebida em suas projeções para o curto prazo com queda na demanda prevista, contratações e na tendência dos negócios para os próximos seis meses, avaliou Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.

