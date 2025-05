Setor de serviços cresce 0,3% em março, segundo resultado positivo após três meses sem altas

A- A+

Leia também

• INSS: PF faz nova operação contra fraudes em descontos de aposentadorias e pensões

• INSS: entenda processo de devolução de descontos indevidos em benefícios

• Copom vê impacto positivo de novo consignado privado em crescimento do PIB

O setor de serviços cresceu 0,3% em março, na comparação com fevereiro deste ano. Esse é o segundo resultado positivo, após três meses sem crescimento. O número veio abaixo do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam alta de 0,5%.



Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira.

Nos últimos 12 meses, setor acumulou alta de 3%;

Em relação a março de 2024, o crescimento foi de 1,9%;

No acumulado no ano, a expansão foi de 2,4%.

A economia brasileira como um todo teve crescimento considerado forte em 2024, diante do contexto macroeconômico favorável. No entanto, a expectativa para 2025 é que comecem a aparecer sinais de dsaceleração. No último trimestre do ano passado, o setor já vinha começando a mostrar sinais de arrefecimento.



Desde novembro, foram três meses sem apresentar resultados positivos, e agora os serviços retomam o crescimento em fevereiro e em março.

Veja também