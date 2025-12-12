A- A+

Mercado Setor de serviços cresce 0,3% em outubro, chegando ao nono mês consecutivo de alta Resultado veio em linha com as expectativas de analistas

O volume de serviços oferecidos no Brasil cresceu 0,3% em outubro, alcançando seu nono mês seguido de crescimento, após registrar 0,6% em setembro. Com isso, ao longo desse período, o setor acumula alta de 3,7% e chega a maior sequência de resultados positivos desde 2022.

O número veio em linha com a expectativa de especialistas, que projetavam crescimento de 0,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira.

Na comparação com outubro de 2024, o volume de serviços avançou 2,2%, somando 19 taxas positivas consecutivas;

No ano, o setor acumula alta de 2,8%;

Já no acumulado em 12 meses, alta também é de 2,8%, com redução do ritmo de crescimento frente ao acumulado até setembro (3,1%).

No mês de outubro, todas as cinco atividades analisadas pela pesquisa tiveram alta, mas o setor de transportes se destacou com a expansão de 1%, chegando ao seu terceiro resultado positivo consecutivo e renovando o maior patamar da sua série histórica, com ganho acumulado de 2,4%.

Veja também