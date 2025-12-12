Sex, 12 de Dezembro

Mercado

Setor de serviços cresce 0,3% em outubro, chegando ao nono mês consecutivo de alta

Resultado veio em linha com as expectativas de analistas

Setor de serviços cresce 0,3% em outubro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O volume de serviços oferecidos no Brasil cresceu 0,3% em outubro, alcançando seu nono mês seguido de crescimento, após registrar 0,6% em setembro. Com isso, ao longo desse período, o setor acumula alta de 3,7% e chega a maior sequência de resultados positivos desde 2022.

O número veio em linha com a expectativa de especialistas, que projetavam crescimento de 0,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira.

No mês de outubro, todas as cinco atividades analisadas pela pesquisa tiveram alta, mas o setor de transportes se destacou com a expansão de 1%, chegando ao seu terceiro resultado positivo consecutivo e renovando o maior patamar da sua série histórica, com ganho acumulado de 2,4%.

