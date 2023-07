Setor de serviços cresce 0,9% em maio, após queda em abril

A- A+

O volume do setor de serviços brasileiro avançou 0,9% em maio após uma queda de 1,5% em abril. Do resultado foi puxado principalmente pela de transportes de cargas, cujo desempenho atingiu o ponto mais alto da série histórica. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quarta-feira (12) pelo IBGE.

No acumulado do ano, houve expansão de 4,8%

Em 12 meses, o setor de serviços cresceu 6,4%

Com o resultado, o setor opera 11,5% acima do patamar pré-pandemia

Safra recorde de grãos impulsiona transporte de cargas

Entre as cinco atividades investigadas pela pesquisa, quatro registraram alta em maio. O maior impacto veio do setor de transportes, que cresceu 2,2% e recuperou parte da perda de 4,3% registrada em abril.

Dentro da atividade, o destaque foi o transporte de cargas, que avançou 3,7% e alcançou o maior patamar de sua série histórica, iniciada em 2011. O transporte de passageiros também cresceu em maio (2,8%), após recuar 4,5% no mês anterior.

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa, o bom desempenho das empresas de transporte de cargas é ligado, entre outros fatores, ao momento atual do setor agrícola:

"Os recordes da safra de grãos acabam influenciando os transportes, especialmente o rodoviário de cargas. Esse impacto não é de agora. A partir de maio de 2020, ainda no início da pandemia, houve um crescimento importante desse setor, muito ligado ao aumento na produção agrícola e também ao boom do comércio eletrônico, com a migração em larga escala das vendas em lojas físicas para as plataformas online"analisa Lobo.

