Setor de serviços em PE tem alta de 6,1%

A- A+

Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (27), o volume de serviços em Pernambuco subiu 6,1% no mês de fevereiro - sendo o quarto melhor resultado do País e superior à média nacional. Já no índice de atividades turísticas, o Estado teve uma alta de 0,9% em fevereiro na comparação com janeiro, enquanto o Brasil registrou queda de 0,7%.



A análise leva em conta todo o setor de serviços não financeiros, educacionais e de saúde, desde que possuam CNPJ e pelo menos 20 funcionários. Ainda de acordo com o resultado divulgado, fevereiro de 2023 registrou um resultado em Pernambuco foi mais expressivo que o mesmo mês do ano passado, com alta de 10,9%.

O acumulado dos primeiros dois meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2022, também foi positivo (6,8%). Já nos últimos 12 meses, entre março de 2022 e fevereiro de 2023, o avanço foi de 10,6% no Estado.



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio se destacam

Entre as cinco atividades de serviços abrangidas pela PMS, transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios ficaram em primeiro lugar em Pernambuco, com crescimento de 15,3% frente a fevereiro de 2022.

Em seguida temos os serviços prestados às famílias (14,5%), como bares, salões de beleza e academias.

Já no acumulado do ano, o melhor resultado foi observado no setor de serviços profissionais, administrativos e complementares (18,4%). Desta vez, os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio estiveram em segundo lugar (14,6%). Serviços prestados às famílias (10,1%) e serviços de informação e comunicação (1,7%).



Com relação ao índice de volume de atividades turísticas em Pernambuco, na comparação entre fevereiro deste ano e o mesmo período de 2022, houve um crescimento de 13,6% - ligeiramente inferior a nacional que foi de 14,8%. O Estado ainda registrou um aumento de 0,9% em fevereiro de 2023 frente a janeiro. Já na média do Brasil, houve uma queda de 0,7%. Pernambuco ainda teve um desempenho superior aos seus dois principais concorrentes: Bahia (0,4%) e Ceará (-8%).

Veja também

Emprego Pernambuco foi o campeão de demissões em março