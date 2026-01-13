A- A+

serviços Setor de serviços em Pernambuco consolida recuperação e cresce 3,2% em novembro Alta mensal de 1,3% mantém sequência positiva, puxada por transportes e pelo segmento de outros serviços, segundo dados do IBGE

O setor de serviços em Pernambuco encerrou novembro de 2025 em ritmo de expansão, acenando para a recuperação ao longo do ano. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços cresceu 1,3% em relação a outubro, na série com ajuste sazonal, marcando mais um resultado positivo. Na comparação com novembro de 2024, o avanço foi de 3,2%, revertendo a queda de 2,4% registrada no mesmo período do ano anterior.

O desempenho foi impulsionado principalmente por dois segmentos. grupo de Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio registrou crescimento de 5,9% no mês, enquanto a categoria de Outros serviços apresentou a maior contribuição para o resultado geral, com alta expressiva de 12,3%. Esse grupo reúne atividades como serviços imobiliários, auxiliares dos serviços financeiros, esgoto, gestão de resíduos e outras atividades não especificadas.

No acumulado do ano, a liderança desses dois segmentos se mantém. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio cresceram 2,5%, e Outros serviços avançaram 1,9%, ambos superando a média estadual de 0,3%. Já na análise dos últimos 12 meses, os transportes seguem na frente, com alta de 3,8%, seguidos por Outros serviços, com 3,3%. O resultado global do setor, no entanto, é mais moderado, com crescimento de 0,9%, impactado pelas retrações nos Serviços prestados às famílias (-1,8%) e nos Serviços profissionais, administrativos e complementares (-2,2%).

A recuperação também aparece na receita nominal. Em relação a outubro, o faturamento do setor ficou estável, mas na comparação com novembro de 2024 houve crescimento de 6,7% no total das atividades. Dentro desse cenário, Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio tiveram aumento de 8,6%, enquanto Serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 5,6%. O maior salto, porém, foi novamente observado em Outros serviços, com expansão de 18%.

Nos dados acumulados, o desempenho segue favorável. Em 11 meses, Outros serviços registraram crescimento de 7,3% na receita e Serviços prestados às famílias avançaram 6,5%, ambos acima da média do setor, que alcançou 4,6%. Já no acumulado de 12 meses, Outros serviços lideram com alta de 8,7%, seguidos por Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com 6,9%, enquanto a receita total dos serviços em Pernambuco cresceu 5,2%, consolidando o cenário de retomada do setor.

