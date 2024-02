Setor de serviços fecha 2023 com alta de 2,3%, aponta IBGE

A- A+

O setor de serviços fechou o ano de 2023 com alta de 2,3%, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados nesta sexta-feira (9). Foi o terceiro ano consecutivo de alta.

O que esperar de 2024?

O setor de serviços foi um dos principais protagonistas do crescimento do PIB em 2023, embora tenha mostrado perda de fôlego no final do ano. Para analistas, a expectativa é de que a atividade encontre um cenário um pouco melhor do que o esperado anteriormente, apesar do desempenho deixar uma perspectiva de crescimento moderado em 2024.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE subiu 1,9 ponto em janeiro, para 95,7 pontos, cravando o maior nível desde outubro de 2022 (97,6 pontos).



Segundo Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE, 2024 se inicia com melhora na confiança. Melhores avaliações na demanda para o primeiro trimestre do ano e redução do pessimismo sobre o ambiente de negócios, podem refletir na volta do crescimento do setor:

“A melhora difusa das expectativas pode ter relação com a esperança do empresário de encontrar um ambiente macroeconômico de manutenção da queda na taxa de juros e de redução do endividamento das famílias e da melhora da confiança dos consumidores e do mercado de trabalho.”, avaliou Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

