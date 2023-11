Setor de serviços recua 0,3% em setembro

A- A+

O volume de serviços no Brasil caiu 0,3% em setembro, puxado principalmente pelo grupo dos serviços profissionais, administrativos e complementares, com queda de 1,1% no mês. O resultado consta em novo levantamento da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE.

Com isso, o setor se encontra 10,8% acima do nível de fevereiro de 2020, antes da pandemia, e 2,6% abaixo de dezembro de 2022, o mais alto da série histórica.

Conforme o analista da pesquisa, Rodrigo Lobo, setembro foi o terceiro mês de menor receita no ano, na frente apenas de janeiro e abril.

Três das cinco atividades tiveram queda, com destaque para o setor de serviços profissionais, administrativos e complementares, que sofreram com a receita menor de atividades jurídicas, de limpeza e de serviços de engenharia.

"Houve apenas uma movimentação natural do conjunto de empresas que compõem esses segmentos, não identificamos nenhum componente especial que tenha motivado a queda do setor" disse Lobo.

